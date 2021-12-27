Пермский суд оставил на свободе стрелявшего в школе подростка

Карабин, который подросток пронес в школу осенью, он взял у отца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Шестиклассник открыл стрельбу в пермской школе

Суд в Пермском крае оставил на свободе шестиклассника, который в октябре пронес в школу поселка Сарс ружье и открыл стрельбу. Таким образом судья отказал полиции в требовании поместить подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

«Постановлением Октябрьского районного суда Пермского края отказано в удовлетворении ходатайства начальника отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу о направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, за совершенные общественно-опасные деяния», — говорится на сайте суда. Решение мотивировано тем, что в материалах дела нет достаточных данных о том, что школьник совершил деяния, которые могли быть квалифицированы по уголовным статьям об убийстве, угрозе убийством или покушении на преступление. Суд также отметил, что «не исчерпаны все возможности и меры профилактики в отношении несовершеннолетнего, кроме того, не представлено достаточных данных, свидетельствующих о невозможности его исправления без изоляции от общества».

Как рассказывало URA.RU, 18 октября шестиклассник Сарсинской школы принес в учреждение ружье, которое взял у отца, и открыл стрельбу. Осколками стекла от выстрелов ранило одного из учеников. Подростка остановила директор школы, которая уговорила его сдать оружие. По данным информационного портала Октябрьского округа ProCHAD, мальчик сейчас находится на домашнем обучении. Вторую четверть он закончил успешно.

Сообщалось, что одним из основных мотивов школьника, могла стать травля со стороны одноклассницы. Зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних Анатолий Акулов сообщил изданию, что в школе провели проверку на предмет возможной систематической травли подростка. Но информация о буллинге на 100% не подтвердилась.

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