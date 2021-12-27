27 декабря 2021

Источники назвали размер премий чиновников мэрии Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным источников, чиновники мэрии Кургана получат премии до 100 тысяч рублей Фото:

Чиновники, занимающие руководящие должности в мэрии Кургана, по итогам года получат премии за достижение руководящими командами целевых показателей, сообщили URA.RU источники, близкие к городским властям. По их данным, размер денежного поощрения составляет от 20 до 100 тысяч рублей.

«Награждается управленческая команда, которая достигает определенных критериев. Это в основном руководители отделов, управлений, департаментов. Размер определяется в зависимости от вклада. В основном все попадают в диапазон от 20 до 100 тысяч рублей», — поделился один из инсайдеров.

Другой источник подтвердил, что премия для руководителей городских департаментов составит до 100 тысяч рублей. В пресс-службе мэрии не стали комментировать URA.RU эту информацию. Ранее в администрации заявляли, что единовременное денежное вознаграждение муниципальным служащим выплачивается по результатам их работы за календарный год. «Оно будет выплачено всем сотрудникам администрации города, проработавшим не менее шести месяцев в отчетном году, не имеющим дисциплинарных взысканий — с учетом оценки эффективности их работы», — сообщали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее источники URA.RU сообщали, что глава Кургана Елена Ситникова получит премию по итогам года в размере 500 тысяч рублей. При этом рядовые сотрудники мэрии Кургана переживали, что им могут вообще не выплатить годовые премии.

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Чиновники, занимающие руководящие должности в мэрии Кургана, по итогам года получат премии за достижение руководящими командами целевых показателей, сообщили URA.RU источники, близкие к городским властям. По их данным, размер денежного поощрения составляет от 20 до 100 тысяч рублей. «Награждается управленческая команда, которая достигает определенных критериев. Это в основном руководители отделов, управлений, департаментов. Размер определяется в зависимости от вклада. В основном все попадают в диапазон от 20 до 100 тысяч рублей», — поделился один из инсайдеров. Другой источник подтвердил, что премия для руководителей городских департаментов составит до 100 тысяч рублей. В пресс-службе мэрии не стали комментировать URA.RU эту информацию. Ранее в администрации заявляли, что единовременное денежное вознаграждение муниципальным служащим выплачивается по результатам их работы за календарный год. «Оно будет выплачено всем сотрудникам администрации города, проработавшим не менее шести месяцев в отчетном году, не имеющим дисциплинарных взысканий — с учетом оценки эффективности их работы», — сообщали URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее источники URA.RU сообщали, что глава Кургана Елена Ситникова получит премию по итогам года в размере 500 тысяч рублей. При этом рядовые сотрудники мэрии Кургана переживали, что им могут вообще не выплатить годовые премии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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