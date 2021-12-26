Источники: мэр Кургана получит премию в полмиллиона рублей

По данным инсайдеров, Елене Ситниковой выплатят годовую премию в 500 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова получит премию по итогам года в размере 500 тысяч рублей, сообщили URA.RU источники, близкие к городским властям. При этом рядовые чиновники мэрии опасаются, что останутся вообще без премий.

«К Новому году премии всегда были стабильно всем, хоть по пять тысяч рублей. В этом году люди опасаются, что останутся без премий. В этом году Ситниковой выплатят премию в 500 тысяч рублей. И руководители департаментов премии получат», — рассказал один из инсайдеров.

По его данным, среди рядовых сотрудников мэрии Кургана сейчас ходят разговоры, что премиального фонда на них может не хватить. «Многие расстроены. Люди рассчитывали получить дополнительные деньги к празднику. Кто-то даже стал подумывать об увольнении», — рассказал источник. Другой инсайдер подтвердил, что Ситниковой выписана полумиллионная годовая премия.

«Единовременное денежное вознаграждение муниципальным служащим выплачивается по результатам их работы за календарный год. Оно будет выплачено всем сотрудникам администрации города, проработавшим не менее шести месяцев в отчетном году, не имеющим дисциплинарных взысканий — с учетом оценки эффективности их работы», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии. На вопрос о размере премии для Ситниковой в администрации не ответили.

Ранее URA.RU сообщало, что на премии должностным лицам правительства Курганской области по итогам 2019 года направили более 11,8 млн рублей. Из них 5,1 млн рублей распределили между четырьмя чиновниками, а оставшиеся 6,76 млн рублей — между 106 должностными лицами. В июне главе Шадринска Антону Мокану через несколько дней после вступления в должность согласовали премию в размере 395,5 тысячи рублей. Градоначальник заявил, что направит эти деньги на ремонт одного из социальных объектов города.

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