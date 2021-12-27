Пикеты у здания правительства проходят второй день подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане второй день подряд к зданию областного правительства выходят с пикетом мамы детей, больных диабетом. Об этом URA.RU сообщила участница пикета Анна Волкова.

«Я хочу, чтобы мой ребенок жил без боли. Я хочу, чтобы наши дети не страдали, чтобы их обеспечили мониторингом глюкозы, чтобы можно было избежать осложнений», — объяснила URA.RU Волкова.

На момент написания новости, ее пригласили в здание правительства, чтобы она сообщила о своей проблеме. 27 декабря аналогичный пикет провела Валентина Постовалова. Жительницы Кургана хотят, чтобы местные власти выделили деньги для обеспечения непрерывным мониторингом глюкозы в крови. Это, по словам участниц пикета, помогает избежать ежедневных проколов пальца.

Пикет прошел 28 декабря Фото: читатель URA.RU