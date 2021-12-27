27 декабря 2021

На главу ГИБДД Мегиона завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, фура, грузовик, грузоперевозки, трасса, дорога
Начальник патрульных приказал отпустить водителя с цистерной, не составляя протокол, сообщил источник URA.RU Фото:

В управлении следственного комитета по ХМАО возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении начальника ГИБДД Мегиона Виктора Аленникова. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ДПС остановили на трассе между Сургутом и Нижневартовском машину, которая якобы перевозила экскаватор, а на деле там была емкость на 50 кубов. Мужчина позвонил начальнику ГИБДД Аленникову, а тот приказал сотрудникам отпустить водителя с транспортом, не составляя протокол. Дело выеденного яйца не стоит, просто превышение по габаритам, но Аленникова кто-то слил», — сказал источник.

В следственном комитете информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили, но подробности расследования раскрывать отказались, сообщив, что оно продолжается. В пресс-службе управления следкома также не пояснили, что находилось в перевозимой емкости.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО силовиков обвинили в защите коллег, взломавших квартиру. Бывший сотрудник Росгвардии обвинил коллег в незаконном проникновении в жилище, а следователей — в покрывательстве преступления.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В управлении следственного комитета по ХМАО возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении начальника ГИБДД Мегиона Виктора Аленникова. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Сотрудники ДПС остановили на трассе между Сургутом и Нижневартовском машину, которая якобы перевозила экскаватор, а на деле там была емкость на 50 кубов. Мужчина позвонил начальнику ГИБДД Аленникову, а тот приказал сотрудникам отпустить водителя с транспортом, не составляя протокол. Дело выеденного яйца не стоит, просто превышение по габаритам, но Аленникова кто-то слил», — сказал источник. В следственном комитете информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили, но подробности расследования раскрывать отказались, сообщив, что оно продолжается. В пресс-службе управления следкома также не пояснили, что находилось в перевозимой емкости. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО силовиков обвинили в защите коллег, взломавших квартиру. Бывший сотрудник Росгвардии обвинил коллег в незаконном проникновении в жилище, а следователей — в покрывательстве преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...