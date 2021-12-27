На главу ГИБДД Мегиона завели уголовное дело

Начальник патрульных приказал отпустить водителя с цистерной, не составляя протокол, сообщил источник URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В управлении следственного комитета по ХМАО возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении начальника ГИБДД Мегиона Виктора Аленникова. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ДПС остановили на трассе между Сургутом и Нижневартовском машину, которая якобы перевозила экскаватор, а на деле там была емкость на 50 кубов. Мужчина позвонил начальнику ГИБДД Аленникову, а тот приказал сотрудникам отпустить водителя с транспортом, не составляя протокол. Дело выеденного яйца не стоит, просто превышение по габаритам, но Аленникова кто-то слил», — сказал источник.

В следственном комитете информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили, но подробности расследования раскрывать отказались, сообщив, что оно продолжается. В пресс-службе управления следкома также не пояснили, что находилось в перевозимой емкости.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО силовиков обвинили в защите коллег, взломавших квартиру. Бывший сотрудник Росгвардии обвинил коллег в незаконном проникновении в жилище, а следователей — в покрывательстве преступления.

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