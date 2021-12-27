27 декабря 2021
26 декабря 2021
25 декабря 2021

В смертельном ДТП на тюменской дороге погибли 2 человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
ДТП с двумя погибшими произошло в Исетском районе Фото:

В селе Исетском грузовик «MAN» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковой автомобиль «Datsun», В результате аварии водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Об этом сообщает официальный паблик Госавтоинспекции Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительным данным, в третьем часу дня в селе Исетское на регулируемом перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Первомайской водитель автомобиля «MAN» с полуприцепом при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Datsun», — указано в сообщении регионального УГИБДД.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Ими оказались 65-летние супруги, проживавшие в селе Исетском.

Смертельное ДТП произошло на регулируемом перекрестке в селе Исетском

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В селе Исетском грузовик «MAN» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковой автомобиль «Datsun», В результате аварии водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Об этом сообщает официальный паблик Госавтоинспекции Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». «По предварительным данным, в третьем часу дня в селе Исетское на регулируемом перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Первомайской водитель автомобиля «MAN» с полуприцепом при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Datsun», — указано в сообщении регионального УГИБДД. Как уточнили в Госавтоинспекции, в результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Ими оказались 65-летние супруги, проживавшие в селе Исетском.
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