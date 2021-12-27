В смертельном ДТП на тюменской дороге погибли 2 человека. Фото

28 декабря 2021 в 16:40 Размер текста - 17 +

ДТП с двумя погибшими произошло в Исетском районе Фото: Александр Мамаев © URA.RU В селе Исетском грузовик «MAN» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковой автомобиль «Datsun», В результате аварии водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Об этом сообщает официальный паблик Госавтоинспекции Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». «По предварительным данным, в третьем часу дня в селе Исетское на регулируемом перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Первомайской водитель автомобиля «MAN» с полуприцепом при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Datsun», — указано в сообщении регионального УГИБДД. Как уточнили в Госавтоинспекции, в результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Ими оказались 65-летние супруги, проживавшие в селе Исетском. Смертельное ДТП произошло на регулируемом перекрестке в селе Исетском Госавтоинспекция Тюменской области, соцсеть «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В селе Исетском грузовик «MAN» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковой автомобиль «Datsun», В результате аварии водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Об этом сообщает официальный паблик Госавтоинспекции Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». «По предварительным данным, в третьем часу дня в селе Исетское на регулируемом перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Первомайской водитель автомобиля «MAN» с полуприцепом при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Datsun», — указано в сообщении регионального УГИБДД. Как уточнили в Госавтоинспекции, в результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Ими оказались 65-летние супруги, проживавшие в селе Исетском.