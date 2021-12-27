Экс-чиновник из Кургана стал замглавы Саранска

Павел Комогоров стал заместителем главы Саранска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-директор департамента экономического развития администрации Кургана Павел Комогоров стал заместителем главы Саранска (Республика Мордовия). Информация об этом опубликована на сайте администрации Саранска.

«На должность заместителя главы городского округа Саранск — директора департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами назначен Павел Федорович Комогоров. Он родился в Кургане в 1974 году», — говорится в сообщении.

В мэрии Саранска отмечают, что Комогоров работает в администрации городского округа с октября 2021 года. До настоящего времени он занимал должность начальника управления экономики.

Комогоров в 1997 году с отличием окончил Курганский государственный университет по специальности «Английский и немецкий язык», в 2002 — Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а в 2011 году получил диплом магистра по специальности «Государственное управление» Государственного университета Болла (США). До 2005 года он работал в университете старшим преподавателем, доцентом кафедры английской филологии. Позже Комогоров занимал должность советника председателя Курганской областной думы, а затем — на разных должностях в правительстве области, в том числе был замдиректора регионального департамента агропромышленного комплекса — начальником управления финансов.

С 2017 по 2020 год Комогоров занимал должность директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что он уволился из мэрии Кургана в апреле 2020 года. После этого Комогоров пропал из информационной повестки региона.

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