27 декабря 2021

Экс-чиновник из Кургана стал замглавы Саранска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , комогоров павел
Павел Комогоров стал заместителем главы Саранска Фото:

Экс-директор департамента экономического развития администрации Кургана Павел Комогоров стал заместителем главы Саранска (Республика Мордовия). Информация об этом опубликована на сайте администрации Саранска.

«На должность заместителя главы городского округа Саранск — директора департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами назначен Павел Федорович Комогоров. Он родился в Кургане в 1974 году», — говорится в сообщении.

В мэрии Саранска отмечают, что Комогоров работает в администрации городского округа с октября 2021 года. До настоящего времени он занимал должность начальника управления экономики.

Комогоров в 1997 году с отличием окончил Курганский государственный университет по специальности «Английский и немецкий язык», в 2002 — Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а в 2011 году получил диплом магистра по специальности «Государственное управление» Государственного университета Болла (США). До 2005 года он работал в университете старшим преподавателем, доцентом кафедры английской филологии. Позже Комогоров занимал должность советника председателя Курганской областной думы, а затем — на разных должностях в правительстве области, в том числе был замдиректора регионального департамента агропромышленного комплекса — начальником управления финансов.

С 2017 по 2020 год Комогоров занимал должность директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что он уволился из мэрии Кургана в апреле 2020 года. После этого Комогоров пропал из информационной повестки региона.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-директор департамента экономического развития администрации Кургана Павел Комогоров стал заместителем главы Саранска (Республика Мордовия). Информация об этом опубликована на сайте администрации Саранска. «На должность заместителя главы городского округа Саранск — директора департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами назначен Павел Федорович Комогоров. Он родился в Кургане в 1974 году», — говорится в сообщении. В мэрии Саранска отмечают, что Комогоров работает в администрации городского округа с октября 2021 года. До настоящего времени он занимал должность начальника управления экономики. Комогоров в 1997 году с отличием окончил Курганский государственный университет по специальности «Английский и немецкий язык», в 2002 — Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а в 2011 году получил диплом магистра по специальности «Государственное управление» Государственного университета Болла (США). До 2005 года он работал в университете старшим преподавателем, доцентом кафедры английской филологии. Позже Комогоров занимал должность советника председателя Курганской областной думы, а затем — на разных должностях в правительстве области, в том числе был замдиректора регионального департамента агропромышленного комплекса — начальником управления финансов. С 2017 по 2020 год Комогоров занимал должность директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что он уволился из мэрии Кургана в апреле 2020 года. После этого Комогоров пропал из информационной повестки региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...