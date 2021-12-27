Женщина поскользнулась на пешеходном мосту в первый день работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Первоуральска (Свердловская область) Асия отсудила у своего работодателя 200 тысяч рублей, ни разу не появившись на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба свердловского областного суда.

«[В первый рабочий день] женщина шла по единственно возможной дороге [на работу] — навесному пешеходному мосту через железнодорожные пути. Поверхность моста была не очищена от наледи и снега, также на нем валялись обрывки заледеневших проводов. Асия поскользнулась и упала», — сказано в сообщении пресс-службы.

Женщина обратилась в суд о возмещении морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Однако ответчики — АО «Русский хром 1915» и АО «РЖД» — заявили, что мост не находится на их балансе, а значит содержать его они не обязаны. После обжалования выяснилось, что по акту осмотра моста 2006 года, конструкция находится на балансе «Русского хрома». Кроме того, у моста были обнаружены отступления проектной документации, допущенные при строительстве, что угрожало безопасности пешеходов и поездов.

Исходя из этого, Свердловский областной суд пришел к выводу о наличии оснований на возложение на «Русский хром 1915» ответственности, за причиненный истцу вред. С компании взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

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