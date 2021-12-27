27 декабря 2021

Пермского депутата вызывают в суд из-за долгов блогеру

© Служба новостей «URA.RU»
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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Судебное заседание должно состояться 24 января Фото:

На депутата заксобрания Пермского края Антона Тютюнникова поступило заявление в суд из-за долга в 100 тысяч рублей. Иск подал березниковский общественный деятель и блогер Игорь Соловей, о чем он рассказал URA.RU.

Агентству блогер подтвердил, что собирается судиться из-за долга, который не может вернуть больше полугода. «Займ он взял в начале мая на личные нужды», — рассказал Соловей. Собеседник добавил, что Тютюнников его игнорирует почти месяц.

Соловей отметил, что расписка у него имеется и с ней он будет обращаться в суд. Заседание назначено на 24 января 2022 года. Получить оперативный комментарий от депутата краевого заксобрания не удалось. Ему отправлен запрос. URA.RU готово предоставить Тютюнникову возможность опубликовать свой комментарий.

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На депутата заксобрания Пермского края Антона Тютюнникова поступило заявление в суд из-за долга в 100 тысяч рублей. Иск подал березниковский общественный деятель и блогер Игорь Соловей, о чем он рассказал URA.RU. Агентству блогер подтвердил, что собирается судиться из-за долга, который не может вернуть больше полугода. «Займ он взял в начале мая на личные нужды», — рассказал Соловей. Собеседник добавил, что Тютюнников его игнорирует почти месяц. Соловей отметил, что расписка у него имеется и с ней он будет обращаться в суд. Заседание назначено на 24 января 2022 года. Получить оперативный комментарий от депутата краевого заксобрания не удалось. Ему отправлен запрос. URA.RU готово предоставить Тютюнникову возможность опубликовать свой комментарий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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