Пермского депутата вызывают в суд из-за долгов блогеру

Судебное заседание должно состояться 24 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На депутата заксобрания Пермского края Антона Тютюнникова поступило заявление в суд из-за долга в 100 тысяч рублей. Иск подал березниковский общественный деятель и блогер Игорь Соловей, о чем он рассказал URA.RU.

Агентству блогер подтвердил, что собирается судиться из-за долга, который не может вернуть больше полугода. «Займ он взял в начале мая на личные нужды», — рассказал Соловей. Собеседник добавил, что Тютюнников его игнорирует почти месяц.

Соловей отметил, что расписка у него имеется и с ней он будет обращаться в суд. Заседание назначено на 24 января 2022 года. Получить оперативный комментарий от депутата краевого заксобрания не удалось. Ему отправлен запрос. URA.RU готово предоставить Тютюнникову возможность опубликовать свой комментарий.