Пермского депутата вызывают в суд из-за долгов блогеру

На депутата заксобрания Пермского края Антона Тютюнникова поступило заявление в суд из-за долга в 100 тысяч рублей. Иск подал березниковский общественный деятель и блогер Игорь Соловей, о чем он рассказал URA.RU.
Агентству блогер подтвердил, что собирается судиться из-за долга, который не может вернуть больше полугода. «Займ он взял в начале мая на личные нужды», — рассказал Соловей. Собеседник добавил, что Тютюнников его игнорирует почти месяц.
Соловей отметил, что расписка у него имеется и с ней он будет обращаться в суд. Заседание назначено на 24 января 2022 года. Получить оперативный комментарий от депутата краевого заксобрания не удалось. Ему отправлен запрос. URA.RU готово предоставить Тютюнникову возможность опубликовать свой комментарий.
На депутата заксобрания Пермского края Антона Тютюнникова поступило заявление в суд из-за долга в 100 тысяч рублей. Иск подал березниковский общественный деятель и блогер Игорь Соловей, о чем он рассказал URA.RU. Агентству блогер подтвердил, что собирается судиться из-за долга, который не может вернуть больше полугода. «Займ он взял в начале мая на личные нужды», — рассказал Соловей. Собеседник добавил, что Тютюнников его игнорирует почти месяц. Соловей отметил, что расписка у него имеется и с ней он будет обращаться в суд. Заседание назначено на 24 января 2022 года. Получить оперативный комментарий от депутата краевого заксобрания не удалось. Ему отправлен запрос. URA.RU готово предоставить Тютюнникову возможность опубликовать свой комментарий.