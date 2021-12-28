Вирусолог призвал отказаться от алкоголя и застолий после COVID

28 декабря 2021 в 18:57 Размер текста - 17 +

Большие дозы алкоголя могут пагубно повлиять на переболевших COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Традицию затяжных застолий с алкоголем на новогодние праздники лучше отложить на время пандемии. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев. «Если прошло несколько дней после вакцинации или после болезни, нужно соблюдать осторожность. После болезни в большей степени. Это не то, чтобы категорический запрет на алкоголь, но хорошее русское застолье где-то на неделю, не просыхая, это вообще очень рискованно. А если ваше здоровье ослаблено перенесенным COVID-19, то риски увеличиваются. Эту традицию я бы отложил на пару лет, пока это все не закончится. А лучше вообще к ней не возвращаться», — сказал Максим Скулачев. Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков согласился с тем, что чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред. «Рекомендации по алкоголю всегда одни и те же. Органы, связанные с системой здравоохранения, не рекомендуют алкоголь в целом. Это связано с тем, что большинство людей не очень хорошо могут соблюдать меру. Если употреблять алкоголь в меру, в небольших количествах, условно один-два бокала, то все в порядке. Проблема в том, что у граждан РФ, не у всех, но многих, за одним вторым бокалом идет третий, четвертый и тридцать четвертый», — отметил эксперт. Ранее иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что в праздники россияне будут особенно подвержены заражению коронавирусом. По его словам, под воздействием алкоголя граждане слабо соблюдают противоэпидемические меры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Традицию затяжных застолий с алкоголем на новогодние праздники лучше отложить на время пандемии. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев. «Если прошло несколько дней после вакцинации или после болезни, нужно соблюдать осторожность. После болезни в большей степени. Это не то, чтобы категорический запрет на алкоголь, но хорошее русское застолье где-то на неделю, не просыхая, это вообще очень рискованно. А если ваше здоровье ослаблено перенесенным COVID-19, то риски увеличиваются. Эту традицию я бы отложил на пару лет, пока это все не закончится. А лучше вообще к ней не возвращаться», — сказал Максим Скулачев. Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков согласился с тем, что чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред. «Рекомендации по алкоголю всегда одни и те же. Органы, связанные с системой здравоохранения, не рекомендуют алкоголь в целом. Это связано с тем, что большинство людей не очень хорошо могут соблюдать меру. Если употреблять алкоголь в меру, в небольших количествах, условно один-два бокала, то все в порядке. Проблема в том, что у граждан РФ, не у всех, но многих, за одним вторым бокалом идет третий, четвертый и тридцать четвертый», — отметил эксперт. Ранее иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что в праздники россияне будут особенно подвержены заражению коронавирусом. По его словам, под воздействием алкоголя граждане слабо соблюдают противоэпидемические меры.