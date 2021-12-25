Иммунолог предупредил об особой коронавирусной угрозе в Новый год

Алкоголь в новогодние праздники практически не повлияет на работу иммунной системы, но скажется на соблюдении антикоронавирусных мер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В новогодние праздники россияне будут особенно подвержены заражению коронавирусом из-за алкоголя, поскольку под его воздействием граждане слабо соблюдают противоэпидемические меры. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

«В состоянии алкогольного опьянения человек теряет меры предосторожности, которые он должен соблюдать, чтобы не заразиться. Но на иммунную систему алкоголь в новогодние праздники не сильно повлияет, потому что там нужны другие дозы и более длительное время употребления. А так человек будет обниматься, целоваться», — сказал Михаил Костинов.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU подчеркнул, что люди и так слабо соблюдают противоэпидемические меры. «Оно уже так и идет, что люди не очень соблюдают противоэпидемические меры и маски плохо носят. Навряд ли у нас будет увеличение заболеваний, если не нагрянет у нас „Омикрон“. Он дает сейчас подъем заболеваний в нескольких странах», — отметил ученый. Он также согласился с мнением Костинова, что количество выпитого в новогодние праздники алкоголя практически не скажется на работе иммунной системы.

Новогодние праздники пройдут в России с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Тем временем к концу года выросли цены на алкоголь. Так, цена шампанского увеличилась на 14% с начала 2021-го. Средняя цена напитка составила 317 рублей, подсчитали в компании «Эвотора».

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