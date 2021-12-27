В ЯНАО депутаты увеличили себе выплаты

Депутаты гордумы Салехарда увеличили себе и председателю ежемесячные выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты городской думы города Салехарда в ЯНАО на последнем заседании приняли документ, который увеличивает сумму ежемесячной денежной компенсации для председателя городской думы. Как сообщается в опубликованном документе на официальном сайте города Салехарда, председатель думы будет получать ежемесячно около 58 тысяч рублей вместо 45 тысяч.

«Руководствуясь уставом муниципального образования город Салехард, регламентом городской думы муниципального образования город Салехард, городская дума решает: в пункте 2 решения городской думы города Салехарда от 23 сентября 2014 года № 08 „Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной компенсации председателю городской думы города Салехарда, осуществляющему полномочия на непостоянной основе“ слова „45 тысяч“ заменить словами „57 500“», — говорится в тексте опубликованного документа.

Помимо этого, депутаты увеличили себе ежемесячную денежную компенсацию с 4500 до 9000 рублей. На данный момент председателем городской думы Салехарда является заслуженный врач РФ и почетный гражданин ЯНАО Владимир Мартынюк.

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