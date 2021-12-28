Лавров: Запад избегает столкновений с РФ в международном праве

28 декабря 2021 в 21:27 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что у России большое количество единомышленников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Запада намеренно уходят от положений международного права, так как избегают столкновения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел, глава комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Сергей Лавров. По его словам, активное участие РФ в международной деятельности пользуется все большей популярностью. «Они ссылаются на некий миропорядок, основанный на правилах, которые они пишут сами в узком кругу, избегая форматов, в которых приходится сталкиваться с такими сильными игроками, как Россия и Китай. Мы добиваемся того, чтобы наша работа получала максимальный резонанс», — сказал Лавров на первом заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. По словам главы МИД РФ, у России большое количество единомышленников. «Это страны СНГ, БРИКС, Евразийского экономического сотрудничества, ШОС. И многие другие, которые не входят в эти объединения», — уточнил он. Ранее Лавров заявил, что Россия ждет от Запада первых шагов к урегулированию отношений после того, как в НАТО «похоронили» отношения с РФ. Сообщалось, что Россия прекращает работу информационного бюро НАТО в Москве. В НАТО выразили сожаления о таких шагах. В Кремле считают, что Россия не пострадает из-за прекращения отношений с альянсом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Запада намеренно уходят от положений международного права, так как избегают столкновения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел, глава комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Сергей Лавров. По его словам, активное участие РФ в международной деятельности пользуется все большей популярностью. «Они ссылаются на некий миропорядок, основанный на правилах, которые они пишут сами в узком кругу, избегая форматов, в которых приходится сталкиваться с такими сильными игроками, как Россия и Китай. Мы добиваемся того, чтобы наша работа получала максимальный резонанс», — сказал Лавров на первом заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. По словам главы МИД РФ, у России большое количество единомышленников. «Это страны СНГ, БРИКС, Евразийского экономического сотрудничества, ШОС. И многие другие, которые не входят в эти объединения», — уточнил он. Ранее Лавров заявил, что Россия ждет от Запада первых шагов к урегулированию отношений после того, как в НАТО «похоронили» отношения с РФ. Сообщалось, что Россия прекращает работу информационного бюро НАТО в Москве. В НАТО выразили сожаления о таких шагах. В Кремле считают, что Россия не пострадает из-за прекращения отношений с альянсом.