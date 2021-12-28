Бастрыкин обвинил Запад в войне с Россией фильмами и играми

Запад дестабилизирует молодое поколение России с помощью фильмов и игр в рамках «гибридной войны». Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. По его словам, из-за этого молодежь теряет национальную идентичность.
«Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Используя цифровые технологии, популярные сервисы, с одной стороны они ведут дискредитацию России на международной арене, с другой — бьют по нам изнутри. И мы должны действовать оперативно и системно, чтобы дать ответ этим вызовам», — приводятся слова Бастрыкина на сайте СК.
Он добавил, что необходимо не запрещать что-либо, а предложить молодежи то, что их будет действительно интересовать. «Пока что эта тенденция не перешла критической черты, но мы видим: проблема есть, и ее надо решать оперативно. Откладывать уже нет времени», — подытожил он.
Ранее Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России проведет проверку творчества рэперов Oxxxymiron (Мирона Федорова) и Noize MC (Ивана Алексеева). Обратившиеся в СК считают, что в своем творчестве эти артисты якобы пропагандируют «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов».
Запад дестабилизирует молодое поколение России с помощью фильмов и игр в рамках «гибридной войны». Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. По его словам, из-за этого молодежь теряет национальную идентичность. «Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Используя цифровые технологии, популярные сервисы, с одной стороны они ведут дискредитацию России на международной арене, с другой — бьют по нам изнутри. И мы должны действовать оперативно и системно, чтобы дать ответ этим вызовам», — приводятся слова Бастрыкина на сайте СК. Он добавил, что необходимо не запрещать что-либо, а предложить молодежи то, что их будет действительно интересовать. «Пока что эта тенденция не перешла критической черты, но мы видим: проблема есть, и ее надо решать оперативно. Откладывать уже нет времени», — подытожил он. Ранее Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России проведет проверку творчества рэперов Oxxxymiron (Мирона Федорова) и Noize MC (Ивана Алексеева). Обратившиеся в СК считают, что в своем творчестве эти артисты якобы пропагандируют «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов».