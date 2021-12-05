СК будет искать экстремизм в песнях Oxxxymiron и Noize MC

05 декабря 2021 в 20:21 Размер текста - 17 +

Новый альбом Oxxxymiron вышел в начале декабря Фото: Владимир Андреев Следственный комитет России проведет проверку творчества рэперов Oxxxymiron (Мирона Федорова) и Noize MC (Ивана Алексеева). Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СК. «Бастрыкин поручил ГУ СК России тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной „группы патриотов“. Группа лиц просит проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СК. Обратившиеся в СК считают, что в своем творчестве эти артисты якобы пропагандируют «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов». Также неравнодушные граждане обнаружили в песнях Oxxxymiron и Noize MC «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.» В начале декабря Oxxxymiron выпустил новый альбом «Красота и Уродство». Пластинка стала первой с 2015 года. Позднее альбом оценили в Госдуме — депутат Елена Драпеко сравнила творчество Oxxxymiron с поэтами Серебряного века. Обновлено в 19:33 (мск): блогер Дмитрий Якушев, который попросил СК проверить песни Oxxxymiron и Noize MC заявил, что это была шутка. «Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Якушев на своей странице в «Живом журнале». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет России проведет проверку творчества рэперов Oxxxymiron (Мирона Федорова) и Noize MC (Ивана Алексеева). Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СК. «Бастрыкин поручил ГУ СК России тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной „группы патриотов“. Группа лиц просит проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СК. Обратившиеся в СК считают, что в своем творчестве эти артисты якобы пропагандируют «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов». Также неравнодушные граждане обнаружили в песнях Oxxxymiron и Noize MC «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.» В начале декабря Oxxxymiron выпустил новый альбом «Красота и Уродство». Пластинка стала первой с 2015 года. Позднее альбом оценили в Госдуме — депутат Елена Драпеко сравнила творчество Oxxxymiron с поэтами Серебряного века. Обновлено в 19:33 (мск): блогер Дмитрий Якушев, который попросил СК проверить песни Oxxxymiron и Noize MC заявил, что это была шутка. «Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Якушев на своей странице в «Живом журнале».