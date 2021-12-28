Госсекретарь США назвал принципы построения отношений с Россией

29 декабря 2021 в 00:32 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен повторил слова президента США о последствиях на случай российской агрессии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора сошлись в том, что диалог с Россией должен основываться на дипломатии и сдерживании. Об этом сообщает пресс-служба польского МИД. «[Рау и Блинкен] согласились с тем, что диалог с российской стороной должен основываться на двух равных принципах: дипломатия и сдерживание», — говорится в пресс-релизе. Отношения с Россией должны основываться на принципе взаимности и учитывать озабоченность других стран, добавили в пресс-службе министерства. «Необходимо сохранить единство, сплоченность и солидарность международного сообщества перед лицом агрессивной позиции Кремля», — подчеркнул Рау. Также Блинкен повторил слова американского президента Джо Байдена о решительной реакции США и союзников, которая последует в случае нападения России на Украину, заключается в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что политолог Евгений Минченко заявил, что война на Украине неизбежна. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад планирует втянуть РФ в войну на Украине. Из-за неопытности украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения страну могут ожидать страшные последствия, пишет RT. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков заявил, что США попали в сложную ситуацию перед встречей с Россией, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора сошлись в том, что диалог с Россией должен основываться на дипломатии и сдерживании. Об этом сообщает пресс-служба польского МИД. «[Рау и Блинкен] согласились с тем, что диалог с российской стороной должен основываться на двух равных принципах: дипломатия и сдерживание», — говорится в пресс-релизе. Отношения с Россией должны основываться на принципе взаимности и учитывать озабоченность других стран, добавили в пресс-службе министерства. «Необходимо сохранить единство, сплоченность и солидарность международного сообщества перед лицом агрессивной позиции Кремля», — подчеркнул Рау. Также Блинкен повторил слова американского президента Джо Байдена о решительной реакции США и союзников, которая последует в случае нападения России на Украину, заключается в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что политолог Евгений Минченко заявил, что война на Украине неизбежна. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад планирует втянуть РФ в войну на Украине. Из-за неопытности украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения страну могут ожидать страшные последствия, пишет RT. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков заявил, что США попали в сложную ситуацию перед встречей с Россией, передает телеканал 360.