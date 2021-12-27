Лавров: Запад планирует развязать войну на Украине

Запад хочет спровоцировать «маленькую войну» на Украине, считает Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Запад хочет втянуть Россию в маленькую войну на Украине. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Не исключено, что Запад хочет спровоцировать „маленькую войну“ на Украине и обвинить в этом Москву», — считает Лавров. Об этом он заявил в ходе интервью youtube-каналу «Соловьев Live».

Ранее Лавров заявил, что «втягивание» Украины в НАТО создает угрозы безопасности России. По его словам, этот факт провоцирует масштабный конфликт в Европе, передает MK.RU . Глава ведомства также отметил, что в российско-американских отношениях присутствуют позитивные моменты, уточняет RT.