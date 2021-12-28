Политолог Минченко заявил о неизбежности войны на Украине

28 декабря 2021 в 18:09 Размер текста - 17 +

Даже если конфликт на Украине будут решать переговорами, военных стычек не удастся избежать Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Война на Украине произойдет с вероятностью более 90%, так как возможность решить переговорами проблему Донбасса почти невозможно. Такое мнение выразил политолог, принимавший участие в более чем 100 избирательных кампаниях в России и за рубежом, в том числе на Украине, Евгений Минченко. «Я думаю, что это неизбежно, надеюсь, что это будет как можно позже. Тот узел, который завязан на Донбассе с вероятностью 2-3% может быть решен путем переговоров. И то — он будет завершен путем переговоров, но для этого произойдет какое-то очередное военное обострение», — заявил он в эфире радио «Эхо Москвы». По мнению политолога, украинские элиты не настроены выполнять Минские соглашения. Именно поэтому решить конфликт без крови будет невозможно. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад планирует развязать войну на Украине. Для этого они спровоцируют там «маленькую войну», а затем обвинят в ней Москву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Война на Украине произойдет с вероятностью более 90%, так как возможность решить переговорами проблему Донбасса почти невозможно. Такое мнение выразил политолог, принимавший участие в более чем 100 избирательных кампаниях в России и за рубежом, в том числе на Украине, Евгений Минченко. «Я думаю, что это неизбежно, надеюсь, что это будет как можно позже. Тот узел, который завязан на Донбассе с вероятностью 2-3% может быть решен путем переговоров. И то — он будет завершен путем переговоров, но для этого произойдет какое-то очередное военное обострение», — заявил он в эфире радио «Эхо Москвы». По мнению политолога, украинские элиты не настроены выполнять Минские соглашения. Именно поэтому решить конфликт без крови будет невозможно. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад планирует развязать войну на Украине. Для этого они спровоцируют там «маленькую войну», а затем обвинят в ней Москву.