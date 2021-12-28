За год с небольшим уже зафиксировано более 30 затоплений подвала сточными водами Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители дома на улице Окунева, 17 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) заявили, что подвал их дома топит канализационными водами. Председатель ТСЖ «Окунева-17» Георгий Алексеев сообщил URA.RU, что более чем за год было около 30 таких затоплений. Одно из последних смогли устранить 17 декабря.

«Затопления начались еще три-четыре года назад. Но с сентября 2020 более 30 таких затоплений, запах из канализации стоит невыносимый. Два года я это терпел, год назад начал выходить с документами», — сообщил Алексеев в разговоре с URA.RU.

Он также добавил, что в УК и местном Роспотребнадзоре реагируют на его запросы, но затопления все равно происходят. «Теплоузел затоплен, фундамент разрушается», — рассказывает Алексеев на видео, которое прислал в редакцию URA.RU.

Директор управляющей компании ООО «Комстрой» Данил Иванов рассказал URA.RU, что УК реагирует на подобные происшествия оперативно. «Только не лишь в нас дело: наша задача при таких ситуациях оперативно отправить запрос на прочистку магистрали в „Водоканал-НТ“, так как они обслуживают наши канализационные воды. Бывает и такое, что мы оставляем заявку, как только замечаем затопления, а нам говорят, что уже все сделали, пару дней назад», — сообщил Иванов.

Он подчеркнул, что менять трубы обязаны в «Водоканале» по результатам проверок, а на бумаге у них «ситуация не аварийная». На момент публикации был направлен запрос в обслуживающую организацию ООО «Водоканал-НТ», но ответ не поступил. Связаться с администрацией Нижнего Тагила также не удалось — никто не ответил на звонок.

Фото: председатель ТСЖ «Окунева-17» Георгий Алексеев

Фото: председатель ТСЖ «Окунева-17» Георгий Алексеев

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