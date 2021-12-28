Пермский минздрав предупредил о всплеске COVID из-за «Омикрона»

29 декабря 2021 в 11:30 Размер текста - 17 +

Анастасия Крутень призывает пермяков вакцинироваться в каникулы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Уровень заболеваемости коронавирусом в Пермском крае может возрасти после новогодних каникул, в том числе возможны случаи омикрон-штамма. Об этом на заседании правительства региона предупредила министр здравоохранения Анастасия Крутень. «Призываю всех пройти вакцинацию. Учитывая, что мы действительно ожидаем повышения заболеваемости, возможен новый штамм, в конце января — начале февраля», — сказала министр. Трансляция велась на канале правительства в YouTube. По словам Крутень, во время новогодних каникул пункты вакцинации продолжат работу. Также в регионе будет проводиться углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус. Информация о графике работы медицинских учреждений доступна на сайте минздрава. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Пермском крае может возрасти после новогодних каникул, в том числе возможны случаи омикрон-штамма. Об этом на заседании правительства региона предупредила министр здравоохранения Анастасия Крутень. «Призываю всех пройти вакцинацию. Учитывая, что мы действительно ожидаем повышения заболеваемости, возможен новый штамм, в конце января — начале февраля», — сказала министр. Трансляция велась на канале правительства в YouTube. По словам Крутень, во время новогодних каникул пункты вакцинации продолжат работу. Также в регионе будет проводиться углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус. Информация о графике работы медицинских учреждений доступна на сайте минздрава.