28 декабря 2021
27 декабря 2021

Пермский минздрав предупредил о всплеске COVID из-за «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, крутень анастасия
Анастасия Крутень призывает пермяков вакцинироваться в каникулы Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Уровень заболеваемости коронавирусом в Пермском крае может возрасти после новогодних каникул, в том числе возможны случаи омикрон-штамма. Об этом на заседании правительства региона предупредила министр здравоохранения Анастасия Крутень.

«Призываю всех пройти вакцинацию. Учитывая, что мы действительно ожидаем повышения заболеваемости, возможен новый штамм, в конце января — начале февраля», — сказала министр. Трансляция велась на канале правительства в YouTube.

По словам Крутень, во время новогодних каникул пункты вакцинации продолжат работу. Также в регионе будет проводиться углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус. Информация о графике работы медицинских учреждений доступна на сайте минздрава.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Пермском крае может возрасти после новогодних каникул, в том числе возможны случаи омикрон-штамма. Об этом на заседании правительства региона предупредила министр здравоохранения Анастасия Крутень. «Призываю всех пройти вакцинацию. Учитывая, что мы действительно ожидаем повышения заболеваемости, возможен новый штамм, в конце января — начале февраля», — сказала министр. Трансляция велась на канале правительства в YouTube. По словам Крутень, во время новогодних каникул пункты вакцинации продолжат работу. Также в регионе будет проводиться углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус. Информация о графике работы медицинских учреждений доступна на сайте минздрава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...