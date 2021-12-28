Пермский минздрав предупредил о всплеске COVID из-за «Омикрона»

Уровень заболеваемости коронавирусом в Пермском крае может возрасти после новогодних каникул, в том числе возможны случаи омикрон-штамма. Об этом на заседании правительства региона предупредила министр здравоохранения Анастасия Крутень.
«Призываю всех пройти вакцинацию. Учитывая, что мы действительно ожидаем повышения заболеваемости, возможен новый штамм, в конце января — начале февраля», — сказала министр. Трансляция велась на канале правительства в YouTube.
По словам Крутень, во время новогодних каникул пункты вакцинации продолжат работу. Также в регионе будет проводиться углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус. Информация о графике работы медицинских учреждений доступна на сайте минздрава.
Уровень заболеваемости коронавирусом в Пермском крае может возрасти после новогодних каникул, в том числе возможны случаи омикрон-штамма. Об этом на заседании правительства региона предупредила министр здравоохранения Анастасия Крутень. «Призываю всех пройти вакцинацию. Учитывая, что мы действительно ожидаем повышения заболеваемости, возможен новый штамм, в конце января — начале февраля», — сказала министр. Трансляция велась на канале правительства в YouTube. По словам Крутень, во время новогодних каникул пункты вакцинации продолжат работу. Также в регионе будет проводиться углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус. Информация о графике работы медицинских учреждений доступна на сайте минздрава.