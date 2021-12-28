Запрещенные продукты изъяли в екатеринбургском магазине 9 декабря Фото: управление Россельхознадзора по Свердловской области

Свердловское управление Россельхознадзора опубликовало видео уничтожения нескольких сотен килограммов несанкционированного европейского сыра, колбас и хамона. Видео размещено на сайте ведомства.

В видеоролике длительностью более 18 минут оператор запечатлел момент взвешивания продукции и выкладки «санкционки» на ленту конвейера. «По результатам мероприятия составлен один административный протокол. Вся продукция снята с реализации и уничтожена», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор совместно с ФСБ изъяли 110 кг мясной и 175 кг сырной продукции ввезенной из Италии, Польши, Франции и Испании. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, продукция была изъята 9 декабря, а на виновного владельца магазина, расположенного по ул. Красноармейской, завели административное дело (по ст. 10.8 ч. 1 КоАП РФ).

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