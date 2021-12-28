Депутат Курганской облдумы Ольга Баланчук возглавила реготделение международной общественной организации «Союз православных женщин». Об этом сообщили представители Курганской епархии. На сайте Союза указано, что одна из его целей — формирование негативного общественного отношения к абортам.
«В Кургане прошло учредительное собрание регионального отделения международной общественной организации „Союз православных женщин“. <…> Председателем правления региональной организации была избрана депутат Курганской областной думы, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук Ольга Баланчук», — указано в сообщении, размещенном на сайте епархии.
Заместителями председателя реготделения стали директор Курганской областной универсальной научной библиотека им. А.К. Югова Наталья Катайцева и предприниматель Светлана Муратова. В епархии отметили, что участниц встречи благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Представители организации будут помогать решать проблемы, связанные с духовно-нравственным возрождением общества и участвовать в благотворительной деятельности.
Руководство реготделения организации выбрали на учредительном собрании
Депутат Курганской облдумы Ольга Баланчук возглавила реготделение международной общественной организации «Союз православных женщин». Об этом сообщили представители Курганской епархии. На сайте Союза указано, что одна из его целей — формирование негативного общественного отношения к абортам. «В Кургане прошло учредительное собрание регионального отделения международной общественной организации „Союз православных женщин“. <…> Председателем правления региональной организации была избрана депутат Курганской областной думы, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук Ольга Баланчук», — указано в сообщении, размещенном на сайте епархии. Заместителями председателя реготделения стали директор Курганской областной универсальной научной библиотека им. А.К. Югова Наталья Катайцева и предприниматель Светлана Муратова. В епархии отметили, что участниц встречи благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Представители организации будут помогать решать проблемы, связанные с духовно-нравственным возрождением общества и участвовать в благотворительной деятельности.