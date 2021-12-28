28 декабря 2021

Курганский депутат возглавила союз, который борется с абортами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган , баланчук ольга, портрет
Ольга Баланчук является депутатом облдумы (архивное фото) Фото:

Депутат Курганской облдумы Ольга Баланчук возглавила реготделение международной общественной организации «Союз православных женщин». Об этом сообщили представители Курганской епархии. На сайте Союза указано, что одна из его целей — формирование негативного общественного отношения к абортам.

«В Кургане прошло учредительное собрание регионального отделения международной общественной организации „Союз православных женщин“. <…> Председателем правления региональной организации была избрана депутат Курганской областной думы, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук Ольга Баланчук», — указано в сообщении, размещенном на сайте епархии.

Заместителями председателя реготделения стали директор Курганской областной универсальной научной библиотека им. А.К. Югова Наталья Катайцева и предприниматель Светлана Муратова. В епархии отметили, что участниц встречи благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Представители организации будут помогать решать проблемы, связанные с духовно-нравственным возрождением общества и участвовать в благотворительной деятельности.

Руководство реготделения организации выбрали на учредительном собрании
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Депутат Курганской облдумы Ольга Баланчук возглавила реготделение международной общественной организации «Союз православных женщин». Об этом сообщили представители Курганской епархии. На сайте Союза указано, что одна из его целей — формирование негативного общественного отношения к абортам. «В Кургане прошло учредительное собрание регионального отделения международной общественной организации „Союз православных женщин“. <…> Председателем правления региональной организации была избрана депутат Курганской областной думы, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук Ольга Баланчук», — указано в сообщении, размещенном на сайте епархии. Заместителями председателя реготделения стали директор Курганской областной универсальной научной библиотека им. А.К. Югова Наталья Катайцева и предприниматель Светлана Муратова. В епархии отметили, что участниц встречи благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Представители организации будут помогать решать проблемы, связанные с духовно-нравственным возрождением общества и участвовать в благотворительной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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