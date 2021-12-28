Ольга Баланчук является депутатом облдумы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской облдумы Ольга Баланчук возглавила реготделение международной общественной организации «Союз православных женщин». Об этом сообщили представители Курганской епархии. На сайте Союза указано, что одна из его целей — формирование негативного общественного отношения к абортам.

«В Кургане прошло учредительное собрание регионального отделения международной общественной организации „Союз православных женщин“. <…> Председателем правления региональной организации была избрана депутат Курганской областной думы, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук Ольга Баланчук», — указано в сообщении, размещенном на сайте епархии.

Заместителями председателя реготделения стали директор Курганской областной универсальной научной библиотека им. А.К. Югова Наталья Катайцева и предприниматель Светлана Муратова. В епархии отметили, что участниц встречи благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Представители организации будут помогать решать проблемы, связанные с духовно-нравственным возрождением общества и участвовать в благотворительной деятельности.

Руководство реготделения организации выбрали на учредительном собрании Фото: сайт Курганской епархии

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