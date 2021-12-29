Житель Дагестана сжег полицейские автомобили

Мужчина облил горючим полицейские автомобили Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель города Дагестанские Огни поджег два автомобиля возле отдела два автомобиля полиции. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) Дагестана.

«Мужчина, с целью умышленного повреждения чужого имущества, предварительно облив горючей жидкостью, поджег два служебных автомобиля ОМВД России по городу Дагестанские Огни, припаркованные перед зданием отдела полиции. Он скрылся с места происшествия», — указано на сайте региона.

В СК возбудили уголовное делу по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом). Проводится проверка, личность устроившего поджог пока не установили.