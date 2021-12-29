Житель Дагестана сжег полицейские автомобили

Житель города Дагестанские Огни поджег два автомобиля возле отдела два автомобиля полиции. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) Дагестана.
«Мужчина, с целью умышленного повреждения чужого имущества, предварительно облив горючей жидкостью, поджег два служебных автомобиля ОМВД России по городу Дагестанские Огни, припаркованные перед зданием отдела полиции. Он скрылся с места происшествия», — указано на сайте региона.
В СК возбудили уголовное делу по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом). Проводится проверка, личность устроившего поджог пока не установили.
Житель города Дагестанские Огни поджег два автомобиля возле отдела два автомобиля полиции. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) Дагестана. «Мужчина, с целью умышленного повреждения чужого имущества, предварительно облив горючей жидкостью, поджег два служебных автомобиля ОМВД России по городу Дагестанские Огни, припаркованные перед зданием отдела полиции. Он скрылся с места происшествия», — указано на сайте региона. В СК возбудили уголовное делу по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом). Проводится проверка, личность устроившего поджог пока не установили.