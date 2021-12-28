За квартиру для сироты в Асбесте воюют прокуратура и мэрия

По наследству Юле с сестрой досталась квартира. Однако жить в ней невозможно. Несколько лет назад в квартире был пожар Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сирота с редким заболеванием из Асбеста (Свердловская область) не может добиться исполнения закона от администрации Малышевского городского округа области. Депутат Надежда Ренева заявляет, что по закону администрация города обязана привести аварийную квартиру, которая досталась девочке в наследство, в надлежащий вид, но никаких действий власти не предпринимают. Местная прокуратура пытается оспорить действия чиновников. Об этом URA.RU рассказала Ренева.

«12-летняя Юлия — ребенок с глубокой инвалидностью. У нее редкий диагноз — синдром Ретта. Это психоневрологическое заболевание, которое приводит к тяжелой форме умственной отсталости. По наследству Юле с сестрой, которая готова взять опекунство над девочкой, досталась квартира. Однако жить в ней невозможно — в ней был пожар несколько лет назад. Нужен капитальный ремонт. Администрация города не идет на встречу. Вместо того, чтобы помочь ребенку-сироте с инвалидностью отремонтировать жилье, власти начинают судиться, отказываясь исполнять закон», — отметила женщина.

Прокуратура Асбеста составила возражение на исковое заявление от администрации округа. «Прокуратура Асбеста на стороне Юлии, и хотят ей помочь. Я также стараюсь вести переговоры, чтобы девочке сделали ремонт, после которого она сможет жить в этой квартире. Однако все действия пока не приносят нужного результата», — посетовала депутат Ренева.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу прокуратуры Асбеста. На момент публикации ответа не поступило. Дозвониться до администрации Асбеста URA.RU не удалось. Также запрос направили уполномоченному по правам ребенка по Свердловской области, но ответа на момент публикации не поступило. Ранее URA.RU писало, что Калининский суд Тюмени обязал власти выделить жилье 18-летнему сироте. Родители ребенка были лишены родительских прав. По закону, таким детям с 2013 года должны выделяться благоустроенные жилые помещения по договорам найма.

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