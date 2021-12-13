Суд обязал тюменские власти выделить жилье сироте

14 декабря 2021 в 11:03 Размер текста - 17 +

Ответчиками по делу выступили правительство Тюменской области и администрация Тюменского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU Калининский суд Тюмени обязал власти выделить жилье 18-летнему сироте. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ответчиками по делу выступили правительство Тюменской области и администрация Тюменского района. «Родители истца были лишены родительских прав, мать впоследствии умерла, он остался на попечении родственницы. По закону, таким детям с 2013 года должны выделяться благоустроенные жилые помещения по договорам найма, после достижения ими 18 лет, но своего жилья у истца до сих пор нет», — рассказали в пресс-службе. В суде добавили, что ответчики признали исковые требования. Суд обязал их выделить сироте жилье и заключить с ним договор найма. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Калининский суд Тюмени обязал власти выделить жилье 18-летнему сироте. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ответчиками по делу выступили правительство Тюменской области и администрация Тюменского района. «Родители истца были лишены родительских прав, мать впоследствии умерла, он остался на попечении родственницы. По закону, таким детям с 2013 года должны выделяться благоустроенные жилые помещения по договорам найма, после достижения ими 18 лет, но своего жилья у истца до сих пор нет», — рассказали в пресс-службе. В суде добавили, что ответчики признали исковые требования. Суд обязал их выделить сироте жилье и заключить с ним договор найма.