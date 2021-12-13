13 декабря 2021
12 декабря 2021
11 декабря 2021

Суд обязал тюменские власти выделить жилье сироте

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, правительство тюменской области
Ответчиками по делу выступили правительство Тюменской области и администрация Тюменского района Фото:

Калининский суд Тюмени обязал власти выделить жилье 18-летнему сироте. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ответчиками по делу выступили правительство Тюменской области и администрация Тюменского района.

«Родители истца были лишены родительских прав, мать впоследствии умерла, он остался на попечении родственницы. По закону, таким детям с 2013 года должны выделяться благоустроенные жилые помещения по договорам найма, после достижения ими 18 лет, но своего жилья у истца до сих пор нет», — рассказали в пресс-службе.

В суде добавили, что ответчики признали исковые требования. Суд обязал их выделить сироте жилье и заключить с ним договор найма.

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Калининский суд Тюмени обязал власти выделить жилье 18-летнему сироте. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ответчиками по делу выступили правительство Тюменской области и администрация Тюменского района. «Родители истца были лишены родительских прав, мать впоследствии умерла, он остался на попечении родственницы. По закону, таким детям с 2013 года должны выделяться благоустроенные жилые помещения по договорам найма, после достижения ими 18 лет, но своего жилья у истца до сих пор нет», — рассказали в пресс-службе. В суде добавили, что ответчики признали исковые требования. Суд обязал их выделить сироте жилье и заключить с ним договор найма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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