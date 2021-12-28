28 декабря 2021

С пикета против QR-кодов в Перми выгнали нацболов. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет против введения QR-кодов. Пермь, плакаты, пикет
На пикет против QR-кодов в Перми собрались около 40 человек Фото:
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На пикете против системы QR-кодов, который прошел в Перми, не нашлось места нацболам. Сначала развернуть свои плакаты молодым людям не разрешила полиция, посчитав надписи нецензурными, а затем удалиться представителей признанной экстремистской и запрещенной в РФ Национал-большевистской партии попросили организаторы акции.

«Нас выгнали. Скучные они, — поделился один из нацболов с корреспондентом URA.RU на месте пикета. — Мы тоже против QR-кодов, против того, чтобы вместо имени и лица у человека был цифровой код, против сегрегации, против давления на людей». Нацболы спокойно покинули место пикета, но обещали устроить свой около здания ЦУМа.

Всего в 20-градусный мороз в Саду камней собрались около 40 противников разделения людей на привитых от коронавируса и нет. Они держали в руках плакаты: «QR-коды провоцируют гражданское противостояние», «Депутаты, защитите ваших избирателей», «Мы люди, а не цифры». Порядок охраняли около 10 полицейских в форме и несколько оперативников в штатском. Опрошенные корреспондентом пикетчики не верят, что их акция подействует на власти, но надеются донести свою позицию до других горожан. «Хотя бы кому-то глаза откроем, я так считаю. Народу надо показать, чтобы поднимался», — говорит Наталья. С ней соглашается Лариса, которая уверена, что «народ просыпается».

Пикет против введения QR-кодов. Пермь
На пикет пришли сотрудники предприятий, отстраненные от работы из-за отсутствия прививки
Фото:

Далеко не все опрошенные участники акции выступают против вакцинации. Но они твердо уверены в незаконности искусственного, по их словам, разделения людей и различных ограничений для тех, кто не ставил прививку от COVID-19.

Пикет против введения QR-кодов. Пермь
Участники акции старались соблюдать социальную дистанцию
Фото:
Пикет против введения QR-кодов. Пермь
Лариса не против прививок вообще, но с сомнением относится к вакцине от COVID-19
Фото:
Пикет против введения QR-кодов. Пермь
Участники акции общаются между собой и с журналистами
Фото:
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На пикете против системы QR-кодов, который прошел в Перми, не нашлось места нацболам. Сначала развернуть свои плакаты молодым людям не разрешила полиция, посчитав надписи нецензурными, а затем удалиться представителей признанной экстремистской и запрещенной в РФ Национал-большевистской партии попросили организаторы акции. «Нас выгнали. Скучные они, — поделился один из нацболов с корреспондентом URA.RU на месте пикета. — Мы тоже против QR-кодов, против того, чтобы вместо имени и лица у человека был цифровой код, против сегрегации, против давления на людей». Нацболы спокойно покинули место пикета, но обещали устроить свой около здания ЦУМа. Всего в 20-градусный мороз в Саду камней собрались около 40 противников разделения людей на привитых от коронавируса и нет. Они держали в руках плакаты: «QR-коды провоцируют гражданское противостояние», «Депутаты, защитите ваших избирателей», «Мы люди, а не цифры». Порядок охраняли около 10 полицейских в форме и несколько оперативников в штатском. Опрошенные корреспондентом пикетчики не верят, что их акция подействует на власти, но надеются донести свою позицию до других горожан. «Хотя бы кому-то глаза откроем, я так считаю. Народу надо показать, чтобы поднимался», — говорит Наталья. С ней соглашается Лариса, которая уверена, что «народ просыпается». Далеко не все опрошенные участники акции выступают против вакцинации. Но они твердо уверены в незаконности искусственного, по их словам, разделения людей и различных ограничений для тех, кто не ставил прививку от COVID-19.
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