В пермской глубинке внедрят современные технологии

Жители отдаленных территорий края получат возможность пользоваться современными технологиями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

В Пермском крае девять муниципалитетов подключили к проекту «Умный город». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства цифрового развития и связи (МИРС) края. Проект позволит территориям применять современные технологии в коммунальном хозяйстве, экономить на потреблении энергоресурсов, повысить общественную безопасность.

«Утверждены дорожные карты реализации мероприятий регионального проекта „Умный город“ Уинского, Кочевского, Карагайского, Косинского, Березовского, Кудымкарского муниципальных округов, Ильинского, Верещагинского городских округов, ЗАТО Звездный», — сообщили в ведомстве.

Проект «Умный город», в частности, предполагает создание инфраструктуры связи, внедрение единой системы оплаты проезда в городском общественном транспорте, проведение модернизации приборов учета энергоресурсов в организациях. Также предполагается внедрение систем онлайн-мониторинга дорог, воды и воздуха.

Ранее региональные власти отмечали, что планируют до конца 2024 года включить все территории региона в проект «Умный город». Таким образом проект расширится до «Цифрового региона».

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