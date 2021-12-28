Свердловские полицейские получили крупные новогодние премии

Сотрудники полиции региона обрадовались крупным премиям Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Сотрудники полиции в Свердловской области в преддверии Нового года получили премии в десятки тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве.

«Нам дали годовые премии — разным сотрудникам по-разному. Выплаты варьируются», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что премия стала приятной неожиданностью, но в ведомстве ходили слухи, что выплата все-таки будет.

Сотрудники полиции сообщили, что у многих деньги уйдут на новогодние праздники. «Премия оказалась очень кстати, потому что нужно накрывать стол к 31 декабря, а кто-то еще даже не купил подарки родственникам и друзьям», — поделился собеседник агентства.

Также, по его словам, выплаты получили сотрудники и других силовых ведомств. Им пришли разные суммы, которые зависят от многих факторов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU, что личный состав гарнизона из числа тех сотрудников, кто не имеет дисциплинарных взысканий, действительно материально поощрен с учетом персонального вклада в борьбу с преступностью и профилактики правонарушений. «В гарнизоне действительно многие сотрудники смогут порадовать свои семьи дополнительным материальным вознаграждением. По решению руководства главка, все, кто попал в приказ, получат причитающиеся средства накануне новогодних праздников, чтобы можно было успеть сделать своим родным и близким памятные подарки. Как говорится, дорога ложка к обеду», — рассказал Горелых.

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