Академик РАН назвал первые симптомы тяжелого течения коронавируса

Недостаток кислородом в крови может стать первым признаком тяжелого течения COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первыми симптомами тяжелого течения коронавируса являются сниженный до 92% показатель, отражающий степень насыщения крови кислородом, и не спадающая повышенная температура тела. Об этом URA.RU рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

«Первый тяжелый признак — когда появляется удушье. Я бы всем посоветовал купить пульсоксиметр — прибор, который надевается на палец. Как только насыщение крови кислородом падает ниже 92%, это говорит о том, что заболевание принимает тяжелую форму. И продолжительная температура, если она не падает в течение нескольких дней и долго продолжается, тоже говорит о том, что воспалительные процессы серьезные», — сказал Виталий Зверев.

При этом, пояснил ученый, у некоторых инфицированных могут быть и другие симптомы тяжелого течения коронавируса. «Это может быть насморк, кашель, першение в горле. Это общие симптомы, но штаммы коронавируса вызывают разные симптомы. У кото-то кашель появляется, а может и не быть. У кого-то он сухой, у кого-то першение в горле», — отметил он.

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU подчеркнул, что в нынешних условиях человеку сразу надо обратиться к врачу, если у него есть признаки респираторного заболевания. «Врачи на то и есть, чтобы вовремя оказать помощь, но для этого надо им показаться. С любым респираторным заболеванием лучше показаться врачу. Люди часто тяжело начинают болеть, но они это не ощущают», — рассказал собеседник агентства.

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