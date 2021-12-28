28 декабря 2021
27 декабря 2021

Жители ЯНАО проводят год в 50-градусный мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал-Ири, елка, новый год
Температура воздуха в новогоднюю ночь опуститься до -48 градусов Фото:

В предновогоднюю ночь в ЯНАО будет самый сильный мороз за декабрь. Как сообщается на сайте Обь-Иртишского УГМС, температура воздуха опуститься до -48 градусов.

«Температура воздуха ночью 31 декабря опуститься до -45 градусов, а местами до -48 градусов. Прогнозируется выпадение снега в некоторых районах ЯНАО. Ветер юго-восточный с силой до 8 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков.

Ночью 1 января 2022 года синоптики прогнозируют «потепление» до -35 градусов. Ветер Юго-восточный до 10 метров в секунду. Ожидаются выпадение осадков в виде снега.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будет холодная предпраздничная неделя, с температурой воздуха до -30 градусов. Синоптики прогнозировали, что местами столбики термометров опустятся до -35 градусов тепла.

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В предновогоднюю ночь в ЯНАО будет самый сильный мороз за декабрь. Как сообщается на сайте Обь-Иртишского УГМС, температура воздуха опуститься до -48 градусов. «Температура воздуха ночью 31 декабря опуститься до -45 градусов, а местами до -48 градусов. Прогнозируется выпадение снега в некоторых районах ЯНАО. Ветер юго-восточный с силой до 8 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков. Ночью 1 января 2022 года синоптики прогнозируют «потепление» до -35 градусов. Ветер Юго-восточный до 10 метров в секунду. Ожидаются выпадение осадков в виде снега. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будет холодная предпраздничная неделя, с температурой воздуха до -30 градусов. Синоптики прогнозировали, что местами столбики термометров опустятся до -35 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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