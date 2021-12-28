Жители ЯНАО проводят год в 50-градусный мороз

Температура воздуха в новогоднюю ночь опуститься до -48 градусов Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В предновогоднюю ночь в ЯНАО будет самый сильный мороз за декабрь. Как сообщается на сайте Обь-Иртишского УГМС, температура воздуха опуститься до -48 градусов.

«Температура воздуха ночью 31 декабря опуститься до -45 градусов, а местами до -48 градусов. Прогнозируется выпадение снега в некоторых районах ЯНАО. Ветер юго-восточный с силой до 8 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков.

Ночью 1 января 2022 года синоптики прогнозируют «потепление» до -35 градусов. Ветер Юго-восточный до 10 метров в секунду. Ожидаются выпадение осадков в виде снега.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будет холодная предпраздничная неделя, с температурой воздуха до -30 градусов. Синоптики прогнозировали, что местами столбики термометров опустятся до -35 градусов тепла.