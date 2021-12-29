Глава ФАС: заморозка цен помогла спасти россиян от кризиса

Рост цен на сахар и подсолнечное масло после отмены «заморозки» был неоправданным, заявил Максим Шаскольский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заморозка цен на сахар и подсолнечное масло помогла сдержать сильный рост стоимости этих продуктов. Такое мнение выразил глава Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский. По его словам, последующий рост цен в некоторых регионах был неоправданным.

«Было ограничение по сахару и маслу, были заключены соглашения. Я проверял действия этих соглашений. Могу сказать, что даже после окончания действий этих соглашений, я видел те же цены, что были прежде. В отдельных случаях есть рост. Но если сейчас посмотреть — динамика отличается, но не значительно. Если бы меры не были приняты, мы бы имели другой уровень цен», — заявил Максим Шаскольский в интервью телеканалу RTVI.

Глава ФАС напомнил, что ограничительные меры распространялись на очень узкое количество продовольственных товаров. Кроме того, «заморозка» цен сопровождалась выплатой субсидий сельскохозяйственным предприятиям. Это было сделано для того, чтобы они не потеряли интерес к дальнейшему производству продукции.

Правительство РФ заморозило цены на сахар и подсолнечное масло весной 2021 года. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин в конце 2020 года обратил внимание на подорожание социально значимых продуктов и поручил принять меры. Заморозку цент отменили летом 2021 года. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что эта мера «не очень хорошо отражается на бизнесе и разбалансирует экономику». Осенью производители подсолнечного масла предупредили торговые сети о повышении оптовых цен на продукцию до 5%. При это стоимость этого товара для потребителей должна была расти поэтапно, передает «Национальная служба новостей».

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