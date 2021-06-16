Власти РФ перестанут контролировать цены на масло и сахар

Правительство России не будет продлевать соглашения о госрегулировании цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«Нет, мы не будем продлевать эти соглашения», — заявила вице-премьер в интервью ТАСС. По словам Абрамченко, заморозка цен «не очень хорошо отражается на бизнесе и разбалансирует экономику. При этом она подчеркнула, что соглашения сработали хорошо.
Абрамченко заявила, что сейчас наблюдается рост цен только на сезонные товары. Также стабилизовались цены на зерновые культуры и хлеб, куриные яйца и мясо, заключила вице-премьер.
В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин обратил внимание на подорожание социально значимых продуктов и поручил принять меры. Тогда правительство заморозило цены на подсолнечное масло и сахар. Весной 2021 года госрегулирование цен было продлено до лета, уточняет телеканал 360. Вместе с тем, другие продукты продолжали дорожать.
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