Должность в челябинском парламенте с высокой вероятностью получит сослуживец губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пост руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области займет Нана Швелидзе. Об этом сообщили источники URA.RU в региональном парламенте.

«Второй этап конкурса завершится лишь в следующем году. Но уже понятно, что должность получит первый заместитель управляющего делами губернатора и правительства области Нана Швелидзе. И дело даже не в том, что когда-то она работала вместе с губернатором Алексеем Текслером и вице-губернатором Виктором Маминым в компании „Полюс золото“ и мэрии Норильска. Объективно опыт ее работы дает абсолютное преимущество перед остальными соискателями», — пояснил инсайдер.

«Работа по проведению конкурса идет в штатном режиме, с соблюдением всех требований закона. Сейчас идет проверка представленных участниками документов. После ее завершения данные участников будут опубликованы на сайте заксобрания. Это произойдет не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса», — заявили URA.RU в пресс-службе ЗСО, воздержавшись от иных комментариев.

По условиям конкурса, соискателю предлагают пятидневку с зарплатой до 101 тысячи рублей. Будущему руководителю аппарата ЗСО предлагается бессрочный служебный контракт без командировок. Появление новой должности связано с обновлением структуры заксобрания. Аналогично обстоит дело почти во всех региональных парламентах страны.

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