Чиновникам в ЯНАО предложили порычать, чтобы «прогнать невзгоды»

30 декабря 2021 в 05:30 Размер текста - 17 +

Сотрудники мэрии Лабытнанги получили странное поздравление с Новым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудникам городской мэрии Лабытнанги предложили порычать, чтобы «прогнать невзгоды уходящего года». Так чиновников поздравляли с новым годом Дед Vороз, Снегурочка и человек в костюме тигра. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. «Вот такое было у нас поздравление в стенах администрации. Мы как будто в детском саду оказались. Аниматор в костюме тигра предлагал нам порычать на уходящий год. Некоторые, конечно, посмеялись, другие же со скепсисом восприняли это мероприятие», — рассказывает собеседник. Получить оперативный комментарий, почему был выбран именно такой формат поздравления, в мэрии Лабытнанги не удалось. Туда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудникам городской мэрии Лабытнанги предложили порычать, чтобы «прогнать невзгоды уходящего года». Так чиновников поздравляли с новым годом Дед Vороз, Снегурочка и человек в костюме тигра. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. «Вот такое было у нас поздравление в стенах администрации. Мы как будто в детском саду оказались. Аниматор в костюме тигра предлагал нам порычать на уходящий год. Некоторые, конечно, посмеялись, другие же со скепсисом восприняли это мероприятие», — рассказывает собеседник. Получить оперативный комментарий, почему был выбран именно такой формат поздравления, в мэрии Лабытнанги не удалось. Туда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.