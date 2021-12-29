Чиновникам в ЯНАО предложили порычать, чтобы «прогнать невзгоды»

Сотрудникам городской мэрии Лабытнанги предложили порычать, чтобы «прогнать невзгоды уходящего года». Так чиновников поздравляли с новым годом Дед Vороз, Снегурочка и человек в костюме тигра. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.
«Вот такое было у нас поздравление в стенах администрации. Мы как будто в детском саду оказались. Аниматор в костюме тигра предлагал нам порычать на уходящий год. Некоторые, конечно, посмеялись, другие же со скепсисом восприняли это мероприятие», — рассказывает собеседник.
Получить оперативный комментарий, почему был выбран именно такой формат поздравления, в мэрии Лабытнанги не удалось. Туда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.
Сотрудникам городской мэрии Лабытнанги предложили порычать, чтобы «прогнать невзгоды уходящего года». Так чиновников поздравляли с новым годом Дед Vороз, Снегурочка и человек в костюме тигра. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. «Вот такое было у нас поздравление в стенах администрации. Мы как будто в детском саду оказались. Аниматор в костюме тигра предлагал нам порычать на уходящий год. Некоторые, конечно, посмеялись, другие же со скепсисом восприняли это мероприятие», — рассказывает собеседник. Получить оперативный комментарий, почему был выбран именно такой формат поздравления, в мэрии Лабытнанги не удалось. Туда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.