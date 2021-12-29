29 декабря 2021
28 декабря 2021
27 декабря 2021

Чиновникам в ЯНАО предложили порычать, чтобы «прогнать невзгоды»

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Заседание областной Думы. Курган, чиновники, дума, мониторы, дисплеи, депутаты, заседание областной думы, зал праивтельства
Сотрудники мэрии Лабытнанги получили странное поздравление с Новым годом Фото:

Сотрудникам городской мэрии Лабытнанги предложили порычать, чтобы «прогнать невзгоды уходящего года». Так чиновников поздравляли с новым годом Дед Vороз, Снегурочка и человек в костюме тигра. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.

«Вот такое было у нас поздравление в стенах администрации. Мы как будто в детском саду оказались. Аниматор в костюме тигра предлагал нам порычать на уходящий год. Некоторые, конечно, посмеялись, другие же со скепсисом восприняли это мероприятие», — рассказывает собеседник.

Получить оперативный комментарий, почему был выбран именно такой формат поздравления, в мэрии Лабытнанги не удалось. Туда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

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Сотрудникам городской мэрии Лабытнанги предложили порычать, чтобы «прогнать невзгоды уходящего года». Так чиновников поздравляли с новым годом Дед Vороз, Снегурочка и человек в костюме тигра. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. «Вот такое было у нас поздравление в стенах администрации. Мы как будто в детском саду оказались. Аниматор в костюме тигра предлагал нам порычать на уходящий год. Некоторые, конечно, посмеялись, другие же со скепсисом восприняли это мероприятие», — рассказывает собеседник. Получить оперативный комментарий, почему был выбран именно такой формат поздравления, в мэрии Лабытнанги не удалось. Туда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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