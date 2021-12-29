29 декабря 2021

Минздрав РФ одобрил лекарство, нейтрализующее коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, микроскоп, исследование, медицинское учреждение, изучение
Лекарство содержит антитела к коронавирусу Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минздрав России одобрил лекарство «КОВИД-глобулин», который способен нейтрализовать коронавирус. Препарат успешно прошел испытания. Об этом сообщили в Ростехе.

«Разработка холдинга „Нацимбио“ Госкорпорации Ростех в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат „КОВИД-глобулин“ получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», — указано на сайте Ростеха.

Препарат создали на основе плазмы крови людей, которые переболели коронавирусом. Он содержит антитела к нему. Введение «КОВИД-глобулина» позволит избежать более тяжелого течения болезни и побороть инфекцию. По результатам исследований, в 70% случаев терапия не позволяла перейти заболеванию в тяжелые формы. У зараженных не развивались цитокиновый шторм, тромбоэмболия, почечная недостаточность, не увеличивалась площадь поражения легких. «КОВИД-глобулин» наиболее эффективно показал себя на ранних стадиях болезни.

«Сегодня мы можем с гордостью объявить об успешном окончании испытаний препарата для лечения коронавируса — „КОВИД-глобулина“. Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность», — заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Ранее в Минздраве РФ 22 декабря зарегистрировали лекарство от коронавируса «МИР — 19». Это ингаляционный препарат, блокирующий размножение вируса. Название является аббревиатурой от малой интерферирующей РНК, передает сайт MK.RU.

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Минздрав России одобрил лекарство «КОВИД-глобулин», который способен нейтрализовать коронавирус. Препарат успешно прошел испытания. Об этом сообщили в Ростехе. «Разработка холдинга „Нацимбио“ Госкорпорации Ростех в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат „КОВИД-глобулин“ получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», — указано на сайте Ростеха. Препарат создали на основе плазмы крови людей, которые переболели коронавирусом. Он содержит антитела к нему. Введение «КОВИД-глобулина» позволит избежать более тяжелого течения болезни и побороть инфекцию. По результатам исследований, в 70% случаев терапия не позволяла перейти заболеванию в тяжелые формы. У зараженных не развивались цитокиновый шторм, тромбоэмболия, почечная недостаточность, не увеличивалась площадь поражения легких. «КОВИД-глобулин» наиболее эффективно показал себя на ранних стадиях болезни. «Сегодня мы можем с гордостью объявить об успешном окончании испытаний препарата для лечения коронавируса — „КОВИД-глобулина“. Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность», — заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Ранее в Минздраве РФ 22 декабря зарегистрировали лекарство от коронавируса «МИР — 19». Это ингаляционный препарат, блокирующий размножение вируса. Название является аббревиатурой от малой интерферирующей РНК, передает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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