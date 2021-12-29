Минздрав РФ одобрил лекарство, нейтрализующее коронавирус

30 декабря 2021 в 10:31 Размер текста - 17 +

Лекарство содержит антитела к коронавирусу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Минздрав России одобрил лекарство «КОВИД-глобулин», который способен нейтрализовать коронавирус. Препарат успешно прошел испытания. Об этом сообщили в Ростехе. «Разработка холдинга „Нацимбио“ Госкорпорации Ростех в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат „КОВИД-глобулин“ получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», — указано на сайте Ростеха. Препарат создали на основе плазмы крови людей, которые переболели коронавирусом. Он содержит антитела к нему. Введение «КОВИД-глобулина» позволит избежать более тяжелого течения болезни и побороть инфекцию. По результатам исследований, в 70% случаев терапия не позволяла перейти заболеванию в тяжелые формы. У зараженных не развивались цитокиновый шторм, тромбоэмболия, почечная недостаточность, не увеличивалась площадь поражения легких. «КОВИД-глобулин» наиболее эффективно показал себя на ранних стадиях болезни. «Сегодня мы можем с гордостью объявить об успешном окончании испытаний препарата для лечения коронавируса — „КОВИД-глобулина“. Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность», — заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Ранее в Минздраве РФ 22 декабря зарегистрировали лекарство от коронавируса «МИР — 19». Это ингаляционный препарат, блокирующий размножение вируса. Название является аббревиатурой от малой интерферирующей РНК, передает сайт MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минздрав России одобрил лекарство «КОВИД-глобулин», который способен нейтрализовать коронавирус. Препарат успешно прошел испытания. Об этом сообщили в Ростехе. «Разработка холдинга „Нацимбио“ Госкорпорации Ростех в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат „КОВИД-глобулин“ получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», — указано на сайте Ростеха. Препарат создали на основе плазмы крови людей, которые переболели коронавирусом. Он содержит антитела к нему. Введение «КОВИД-глобулина» позволит избежать более тяжелого течения болезни и побороть инфекцию. По результатам исследований, в 70% случаев терапия не позволяла перейти заболеванию в тяжелые формы. У зараженных не развивались цитокиновый шторм, тромбоэмболия, почечная недостаточность, не увеличивалась площадь поражения легких. «КОВИД-глобулин» наиболее эффективно показал себя на ранних стадиях болезни. «Сегодня мы можем с гордостью объявить об успешном окончании испытаний препарата для лечения коронавируса — „КОВИД-глобулина“. Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность», — заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Ранее в Минздраве РФ 22 декабря зарегистрировали лекарство от коронавируса «МИР — 19». Это ингаляционный препарат, блокирующий размножение вируса. Название является аббревиатурой от малой интерферирующей РНК, передает сайт MK.RU.