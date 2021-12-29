29 декабря 2021
28 декабря 2021

С января подорожает проезд в пермских электричках

© Служба новостей «URA.RU»
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Авто, техника, ЖД и автосервис. Пермь, вокзал, электричка, ржд
Проезд в пермских электричках дорожает Фото:

С 1 января 2022 года проезд в электричках в Пермском крае станет дороже. Новые цены утверждены постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики, который размещен на сайте ведомства.

«Согласно данным минтарифов, с 1 января будем повышать», — кратко прокомментировали URA.RU вопрос в Пермской пригородной компании, которая осуществляет перевозки электричками в регионе. На сайте перевозчика в расписании цены на декабрь 2021 года и январь 2022 пока не отличаются.

Согласно постановлению министерства, с января 2022 года стоимость проезда в электричках на территории Пермской городской агломерации составит 32 рубля вместо 26. Это касается маршрутов «Пермь-2 — Курья», «Пермь-1 — Голованово» и «Пермь-2 — Липовая гора».

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С 1 января 2022 года проезд в электричках в Пермском крае станет дороже. Новые цены утверждены постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики, который размещен на сайте ведомства. «Согласно данным минтарифов, с 1 января будем повышать», — кратко прокомментировали URA.RU вопрос в Пермской пригородной компании, которая осуществляет перевозки электричками в регионе. На сайте перевозчика в расписании цены на декабрь 2021 года и январь 2022 пока не отличаются. Согласно постановлению министерства, с января 2022 года стоимость проезда в электричках на территории Пермской городской агломерации составит 32 рубля вместо 26. Это касается маршрутов «Пермь-2 — Курья», «Пермь-1 — Голованово» и «Пермь-2 — Липовая гора».
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