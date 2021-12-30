Ростовских чиновников разнесли из-за абсурдных решений. Они призвали заменить дорогое мясо медузами

30 декабря 2021 в 18:15 Размер текста - 17 +

Авторам самых анекдотичных предложений вручили премию «Золотой лещ» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат законодательного собрания Ростовской области от ЛДПР Евгений Федяев составил топ самых абсурдных решений местных чиновников. Авторы провальных идей получили антипремию «Золотой лещ». Федяев вручает эту награду каждый год. На этот раз поступки чиновников оказались особенно анекдотичными. Чего стоит только высказывание сотрудницы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Светланы Чернявской, которая предложила ростовчанам вместо подорожавшего мяса употреблять в пищу медуз. «Ну как тут не дать „леща“?!» — написал у себя в Instagram Федяев. Чернявская стала победителем в номинации «Будут голодные, съедят и холодными». Главу Ленинского района Ростова-на-Дону Владимира Влазнева отметили в номинации «Зачем мне солнце Монако». В ноябре, когда в регионе действовали строгие ограничения, первое лицо района вместе с семьей уехал отдыхать в Сочи. «Леща» получил в Instagram и руководитель ростовского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев. Ему вручили награду «За особую любовь к QR-кодам». Как пишет Федяев, стараясь спасти регион от опасной коронавирусной инфекции, Ковалев вводил все новые и новые ограничения. В списке номинантов оказались и экс-глава Целинского района Ростовской области Борис Сорокин, а также пресс-служба местной администрации и даже бюджетники. Последних Федяев «премировал» за борьбу с листвой в дикой роще. Осенью жители собрали опавшие листья, а потом экологи заявили, что это только наносит вред природе. Бюджетники сделали фотоотчет, посчитали мешки, а позже разорвали пакеты и вывалили листву обратно. Антипремию «Золотой лещ» Евгений Федяев организовывает каждый год Фото: пресс-служба ЛДПР Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат законодательного собрания Ростовской области от ЛДПР Евгений Федяев составил топ самых абсурдных решений местных чиновников. Авторы провальных идей получили антипремию «Золотой лещ». Федяев вручает эту награду каждый год. На этот раз поступки чиновников оказались особенно анекдотичными. Чего стоит только высказывание сотрудницы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Светланы Чернявской, которая предложила ростовчанам вместо подорожавшего мяса употреблять в пищу медуз. «Ну как тут не дать „леща“?!» — написал у себя в Instagram Федяев. Чернявская стала победителем в номинации «Будут голодные, съедят и холодными». Главу Ленинского района Ростова-на-Дону Владимира Влазнева отметили в номинации «Зачем мне солнце Монако». В ноябре, когда в регионе действовали строгие ограничения, первое лицо района вместе с семьей уехал отдыхать в Сочи. «Леща» получил в Instagram и руководитель ростовского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев. Ему вручили награду «За особую любовь к QR-кодам». Как пишет Федяев, стараясь спасти регион от опасной коронавирусной инфекции, Ковалев вводил все новые и новые ограничения. В списке номинантов оказались и экс-глава Целинского района Ростовской области Борис Сорокин, а также пресс-служба местной администрации и даже бюджетники. Последних Федяев «премировал» за борьбу с листвой в дикой роще. Осенью жители собрали опавшие листья, а потом экологи заявили, что это только наносит вред природе. Бюджетники сделали фотоотчет, посчитали мешки, а позже разорвали пакеты и вывалили листву обратно.