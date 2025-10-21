В Госдуме предложили новую методику расчета пенсий

Трудовой вклад пенсионеров составил основу современной экономики страны, заявил Миронов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Прожиточный минимум пенсионера должен быть равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Очевидно, что такое несоответствие (между МРОТ и прожиточном минимуме пенсионера — прим. URA.RU) создает необоснованный разрыв в уровне материального обеспечения между экономически активным населением и пенсионерами, чей трудовой вклад составил основу современной экономики нашей страны», — заявил Миронов. Его слова приводит ТАСС.

По словам депутата, с 1 января МРОТ составляет 22 440 рублей. Тем временем прожиточный минимум пенсионера в Москве — 17 897 рублей, в Московской области — 16 600, Санкт-Петербурге — 16 623, в Кировской области — 13 573. Мирнов считает, что принятие законопроекта может повысить качество жизни пожилых граждан, а также установит более справедливый принцип определения минимального уровня пенсий.

