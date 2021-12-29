Первые VIP уехали из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму на трамвае. Видео

30 декабря 2021 в 12:06 Размер текста - 17 +

Официальное открытие ветки планируется на 2022 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и владелец УГМК Андрей Козицын проехали в трамвае из столицы региона в Верхнюю Пышму. Видео разместил в своем Instagram глава региона. «Едем по новой трамвайной ветке. Метро Космонавтов — Верхняя Пышма», — сказал губернатор. Официальное открытие ветки планируется в 2022 году. Вместе с губернатором в Пышму на трамвае поехали Орлов и Козицын. Как писало URA.RU, первый трамвай по линии прошел 27 декабря, заезд организовывали УГМК («Инженерно-строительный центр» холдинга — генподрядчик проекта) и ЕМУП «Гортранс». Тогда один из собеседников агентства говорил, что это тренировка перед прогоном с участием VIP. А в середине декабря по линии проходил настройщик сети. Ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек. Прогнозируемое время в пути — 20-30 минут. Власти переносили сроки открытия линии несколько раз (первой датой был ноябрь 2020 года). По последним прогнозам полноценное трамвайное движение запустят в конце весны или начале лета 2022-го. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и владелец УГМК Андрей Козицын проехали в трамвае из столицы региона в Верхнюю Пышму. Видео разместил в своем Instagram глава региона. «Едем по новой трамвайной ветке. Метро Космонавтов — Верхняя Пышма», — сказал губернатор. Официальное открытие ветки планируется в 2022 году. Вместе с губернатором в Пышму на трамвае поехали Орлов и Козицын. Как писало URA.RU, первый трамвай по линии прошел 27 декабря, заезд организовывали УГМК («Инженерно-строительный центр» холдинга — генподрядчик проекта) и ЕМУП «Гортранс». Тогда один из собеседников агентства говорил, что это тренировка перед прогоном с участием VIP. А в середине декабря по линии проходил настройщик сети. Ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек. Прогнозируемое время в пути — 20-30 минут. Власти переносили сроки открытия линии несколько раз (первой датой был ноябрь 2020 года). По последним прогнозам полноценное трамвайное движение запустят в конце весны или начале лета 2022-го.