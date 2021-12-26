Генподрядчик проекта — «Инженерно-строительный центр УГМК» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По ветке Екатеринбург — Верхняя Пышма запустили первый трамвай с людьми, сообщили источники URA.RU, близкие к УГМК. Один из собеседников предположил, что в ближайшие дни может пройти второй тестовый пуск, но уже с участием первых лиц города.

«Запуск трамвая прошел ближе к вечеру 27 декабря. Его организовали „Гортранс“ и УГМК. Допускаю, что до праздников состоится еще один», — поделился источник.

О том, что железнодорожную линию впервые испытают до конца декабря, URA.RU писало еще несколько недель назад. Источники агентства тогда говорили, что соответствующее обязательство на себя неожиданно взял вице-мэр Рустам Галямов, курирующий проблемный проект последние полгода. В середине декабря по линии прошел настройщик сети. К моменту публикации Галямов прочитал сообщение корреспондента в мессенджере, но не ответил на него.

Ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек. Прогнозируемое время в пути — 20-30 минут. Власти переносили сроки открытия линии несколько раз (первой датой был ноябрь 2020 года). По последним прогнозам полноценное трамвайное движение запустят в конце весны или начале лета 2022-го.

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