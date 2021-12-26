26 декабря 2021

По ветке Екатеринбург-Пышма пустили первый трамвай. До конца года ждут еще один — с VIP

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, трамвайная ветка екатеринбург верхняя пышма, трамвайная линия, верхнепышминский трамвай
Генподрядчик проекта — «Инженерно-строительный центр УГМК» Фото:

По ветке Екатеринбург — Верхняя Пышма запустили первый трамвай с людьми, сообщили источники URA.RU, близкие к УГМК. Один из собеседников предположил, что в ближайшие дни может пройти второй тестовый пуск, но уже с участием первых лиц города.

«Запуск трамвая прошел ближе к вечеру 27 декабря. Его организовали „Гортранс“ и УГМК. Допускаю, что до праздников состоится еще один», — поделился источник.

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О том, что железнодорожную линию впервые испытают до конца декабря, URA.RU писало еще несколько недель назад. Источники агентства тогда говорили, что соответствующее обязательство на себя неожиданно взял вице-мэр Рустам Галямов, курирующий проблемный проект последние полгода. В середине декабря по линии прошел настройщик сети. К моменту публикации Галямов прочитал сообщение корреспондента в мессенджере, но не ответил на него.

Ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек. Прогнозируемое время в пути — 20-30 минут. Власти переносили сроки открытия линии несколько раз (первой датой был ноябрь 2020 года). По последним прогнозам полноценное трамвайное движение запустят в конце весны или начале лета 2022-го.

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По ветке Екатеринбург — Верхняя Пышма запустили первый трамвай с людьми, сообщили источники URA.RU, близкие к УГМК. Один из собеседников предположил, что в ближайшие дни может пройти второй тестовый пуск, но уже с участием первых лиц города. «Запуск трамвая прошел ближе к вечеру 27 декабря. Его организовали „Гортранс“ и УГМК. Допускаю, что до праздников состоится еще один», — поделился источник. О том, что железнодорожную линию впервые испытают до конца декабря, URA.RU писало еще несколько недель назад. Источники агентства тогда говорили, что соответствующее обязательство на себя неожиданно взял вице-мэр Рустам Галямов, курирующий проблемный проект последние полгода. В середине декабря по линии прошел настройщик сети. К моменту публикации Галямов прочитал сообщение корреспондента в мессенджере, но не ответил на него. Ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек. Прогнозируемое время в пути — 20-30 минут. Власти переносили сроки открытия линии несколько раз (первой датой был ноябрь 2020 года). По последним прогнозам полноценное трамвайное движение запустят в конце весны или начале лета 2022-го.
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