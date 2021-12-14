Спецвагон пустили по трамвайной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма

15 декабря 2021 в 16:05 Размер текста - 17 +

Прогон специализированного вагона состоится неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU Спецвагон, оснащенный необходимым оборудованием, начал курсировать по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. «Прежде чем в трамвай сядут люди и на нем куда-то поедут, необходимо провести техническое испытание», — рассказала корреспонденту URA.RU Мкртчян. Прогон продлится неделю. Собеседник, близкий к мэрии, уточнил, что речь идет о настройщике контактной сети. Официальное открытие планируется весной 2022 года. Ранее сообщалось, что тестовый пуск трамвая изначально планировался на ноябрь, но позднее его перенесли перенесли на декабрь (мероприятия еще не было). Протяженность ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении. Она, предположительно, будет обслуживать около 11 тысяч человек. Время в пути займет не более 30 минут. Регулярное трамвайное сообщение планировали запустить к началу 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спецвагон, оснащенный необходимым оборудованием, начал курсировать по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. «Прежде чем в трамвай сядут люди и на нем куда-то поедут, необходимо провести техническое испытание», — рассказала корреспонденту URA.RU Мкртчян. Прогон продлится неделю. Собеседник, близкий к мэрии, уточнил, что речь идет о настройщике контактной сети. Официальное открытие планируется весной 2022 года. Ранее сообщалось, что тестовый пуск трамвая изначально планировался на ноябрь, но позднее его перенесли перенесли на декабрь (мероприятия еще не было). Протяженность ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении. Она, предположительно, будет обслуживать около 11 тысяч человек. Время в пути займет не более 30 минут. Регулярное трамвайное сообщение планировали запустить к началу 2022 года.