29 декабря 2021
28 декабря 2021
27 декабря 2021

В ЯНАО незаконно захватили «аварийку» и начали гнать там самогон

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Жители Ноябрьска незаконно заняли квартиры в аварийном доме для производства самогона Фото:

В Ноябрьске неизвестные незаконно заняли помещения частично расселенного аварийного деревянного дома. Самозаселенцы приспособили помещения под производство самогона. Об этом сообщила городская региональная жилищная компания на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Совместно с представителями городского департамента по имуществу и участковым мы повторно наведались по адресу ул. 60лет СССР дом 70. Выяснилось, что уже расселенные комнаты в этой аварийной деревяшке незаконно заняты самозаселенцами. Граждане устроились со всеми удобствами: одну из комнат приспособили под кладовку, другую — для изготовления самогона. Там же принимают душ», — говорится в сообщении.

Причиной проверки стало вызов от жильцов, которые сообщили в соцсетях о прорыве коммуникаций. Компания пыталась связаться с пострадавшими, но они не выходили на связь, но ремонтная бригада устранила проблему. Выяснилось, что незаконно проживающие жильцы провели коммуникации в квартиры. Всем самозаселенным сообщили о необходимости освободить аварийные квартиры, а незаконная врезка в инженерные сети будет устранена.

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В Ноябрьске неизвестные незаконно заняли помещения частично расселенного аварийного деревянного дома. Самозаселенцы приспособили помещения под производство самогона. Об этом сообщила городская региональная жилищная компания на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Совместно с представителями городского департамента по имуществу и участковым мы повторно наведались по адресу ул. 60лет СССР дом 70. Выяснилось, что уже расселенные комнаты в этой аварийной деревяшке незаконно заняты самозаселенцами. Граждане устроились со всеми удобствами: одну из комнат приспособили под кладовку, другую — для изготовления самогона. Там же принимают душ», — говорится в сообщении. Причиной проверки стало вызов от жильцов, которые сообщили в соцсетях о прорыве коммуникаций. Компания пыталась связаться с пострадавшими, но они не выходили на связь, но ремонтная бригада устранила проблему. Выяснилось, что незаконно проживающие жильцы провели коммуникации в квартиры. Всем самозаселенным сообщили о необходимости освободить аварийные квартиры, а незаконная врезка в инженерные сети будет устранена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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