Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и гендиректором УГМК Андреем Козицыным совершили тестовую поездку по трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 30 декабря. В конце поездки губернатор разбил бутылку шампанского о трамвайные рельсы. Информацию об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Евгений Куйвашев выполнил обязательный ритуал — разбил бутылку шампанского после поездки по новой трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму», — сказано в сообщении. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также добавил, что это первый межмуниципальный агломерационный проект.
Ранее сообщалось, что первый трамвай с пассажирами прошел по новой линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 27 декабря. Позднее URA.RU стало известно, что прямо перед новым годом на трамвае до Пышмы прокатятся губернатор, мэр и гендиректор УГМК. Ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек ежедневно, а время в пути займет около 20-30 минут. По последним прогнозам полноценное трамвайное движение запустят в конце весны или начале лета 2022-го.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и гендиректором УГМК Андреем Козицыным совершили тестовую поездку по трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 30 декабря. В конце поездки губернатор разбил бутылку шампанского о трамвайные рельсы. Информацию об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. «Евгений Куйвашев выполнил обязательный ритуал — разбил бутылку шампанского после поездки по новой трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму», — сказано в сообщении. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также добавил, что это первый межмуниципальный агломерационный проект. Ранее сообщалось, что первый трамвай с пассажирами прошел по новой линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 27 декабря. Позднее URA.RU стало известно, что прямо перед новым годом на трамвае до Пышмы прокатятся губернатор, мэр и гендиректор УГМК. Ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек ежедневно, а время в пути займет около 20-30 минут. По последним прогнозам полноценное трамвайное движение запустят в конце весны или начале лета 2022-го.