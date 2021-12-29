Куйвашев доехал до Пышмы на трамвае и разбил шампанское о рельсы. Видео

30 декабря 2021 в 13:13 Размер текста - 17 +

По новой трамвайной линии совершили уже две тестовых поездки. Открыть путь планируют весной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и гендиректором УГМК Андреем Козицыным совершили тестовую поездку по трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 30 декабря. В конце поездки губернатор разбил бутылку шампанского о трамвайные рельсы. Информацию об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. «Евгений Куйвашев выполнил обязательный ритуал — разбил бутылку шампанского после поездки по новой трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму», — сказано в сообщении. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также добавил, что это первый межмуниципальный агломерационный проект. Ранее сообщалось, что первый трамвай с пассажирами прошел по новой линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 27 декабря. Позднее URA.RU стало известно, что прямо перед новым годом на трамвае до Пышмы прокатятся губернатор, мэр и гендиректор УГМК. Ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек ежедневно, а время в пути займет около 20-30 минут. По последним прогнозам полноценное трамвайное движение запустят в конце весны или начале лета 2022-го. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и гендиректором УГМК Андреем Козицыным совершили тестовую поездку по трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 30 декабря. В конце поездки губернатор разбил бутылку шампанского о трамвайные рельсы. Информацию об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. «Евгений Куйвашев выполнил обязательный ритуал — разбил бутылку шампанского после поездки по новой трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму», — сказано в сообщении. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также добавил, что это первый межмуниципальный агломерационный проект. Ранее сообщалось, что первый трамвай с пассажирами прошел по новой линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 27 декабря. Позднее URA.RU стало известно, что прямо перед новым годом на трамвае до Пышмы прокатятся губернатор, мэр и гендиректор УГМК. Ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек ежедневно, а время в пути займет около 20-30 минут. По последним прогнозам полноценное трамвайное движение запустят в конце весны или начале лета 2022-го.