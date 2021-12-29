29 декабря 2021

Куйвашев доехал до Пышмы на трамвае и разбил шампанское о рельсы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, трамвайная ветка екатеринбург верхняя пышма, трамвайная линия, верхнепышминский трамвай
По новой трамвайной линии совершили уже две тестовых поездки. Открыть путь планируют весной Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и гендиректором УГМК Андреем Козицыным совершили тестовую поездку по трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 30 декабря. В конце поездки губернатор разбил бутылку шампанского о трамвайные рельсы. Информацию об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Евгений Куйвашев выполнил обязательный ритуал — разбил бутылку шампанского после поездки по новой трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму», — сказано в сообщении. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также добавил, что это первый межмуниципальный агломерационный проект.

Ранее сообщалось, что первый трамвай с пассажирами прошел по новой линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 27 декабря. Позднее URA.RU стало известно, что прямо перед новым годом на трамвае до Пышмы прокатятся губернатор, мэр и гендиректор УГМК. Ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек ежедневно, а время в пути займет около 20-30 минут. По последним прогнозам полноценное трамвайное движение запустят в конце весны или начале лета 2022-го.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и гендиректором УГМК Андреем Козицыным совершили тестовую поездку по трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 30 декабря. В конце поездки губернатор разбил бутылку шампанского о трамвайные рельсы. Информацию об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. «Евгений Куйвашев выполнил обязательный ритуал — разбил бутылку шампанского после поездки по новой трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму», — сказано в сообщении. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также добавил, что это первый межмуниципальный агломерационный проект. Ранее сообщалось, что первый трамвай с пассажирами прошел по новой линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 27 декабря. Позднее URA.RU стало известно, что прямо перед новым годом на трамвае до Пышмы прокатятся губернатор, мэр и гендиректор УГМК. Ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек ежедневно, а время в пути займет около 20-30 минут. По последним прогнозам полноценное трамвайное движение запустят в конце весны или начале лета 2022-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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