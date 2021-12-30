Депутат Госдумы: в РФ нашли способ выявлять рак на ранней стадии

Каждый российский медработник должен подозревать у пациентов онкологию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Раннее выявление онкологических заболеваний, которое поощряется специальными выплатами медработникам, дает почти 100%-ый шанс на излечение. Об этом URA.RU рассказала зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

С 2020 года российским медикам выплачиваются специальные выплаты за выявление онкологических заболеваний у пациентов. В следующем году на эти цели будет потрачено больше 155 миллионов рублей. Соответствующее решение было принято председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Врачей, которые сегодня работают в первичном звене, нужно мотивировать любыми способами на раннее выявление онкологических заболеваний, потому что предупреждение развития онкологии и лечение его на первой, второй стадии дает 100%-ую гарантию выздоровления от этого заболевания, либо долгую ремиссию. Поэтому, конечно, любыми способами нужно стимулировать врачебный персонал, начиная от фельдшерско-акушерских пунктов», — заявила Татьяна Соломатина.

Парламентарий отметила, что специальные выплаты за раннее выявление онкологии воспитывают в медиках настороженность. «Мы вернем у наших докторов онкологическую настороженность по отношению к любому заболеванию, любому человеку, который приходит на профилактический осмотр, за справкой. Им, прежде всего, нужно посмотреть, что у пациента в карточке и подумать. У нас же и по анализу крови можно определить, есть проблемы у человека, или нет», — объяснила она.

При этом, подчеркнула депутат Госдумы, врачи не смогут всем подряд диагностировать онкологическое заболевание ради премий. «Они не начнут это делать, потому что только подтвержденный гистологический диагноз будет являться отправной точкой для того, чтобы заплатить доктору 10 тысяч рублей», — уточнила собеседница агентства.

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