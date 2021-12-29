29 декабря 2021
28 декабря 2021

В Тюменской области опаздывающий пассажир попал под поезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, пенсионерка, вокзал, поезд, зима, багаж, путешествие, пассажир, ржд, турист, жд, чемодан, пассажиры, багаж, туризм, железная дорога
Расследованием инцидента занялась Уральская транспортная прокуратура Фото:

Пассажир поезда Красноярск—Москва упал, пытаясь залезть в вагон на ходу. Инцидент произошел в Ишиме Тюменской области, сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Мужчина получил травмы.

«При отправлении пассажирского поезда №255 сообщением Красноярск—Москва со станции Ишим Свердловской железной дороги проводник вагона №7 сорвал стоп-кран для предотвращения травмирования пассажира, пытавшегося совершить посадку на ходу поезда. В результате происшествия травмирован 66-летний мужчина. Он доставлен в травматологическое отделение ОКБ-4 Ишима», — сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Тюменской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка. Сотрудники ведомства дадут оценку, в том числе, соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В пресс-службу Тюменского региона СвЖД URA.RU направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Пассажир поезда Красноярск—Москва упал, пытаясь залезть в вагон на ходу. Инцидент произошел в Ишиме Тюменской области, сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Мужчина получил травмы. «При отправлении пассажирского поезда №255 сообщением Красноярск—Москва со станции Ишим Свердловской железной дороги проводник вагона №7 сорвал стоп-кран для предотвращения травмирования пассажира, пытавшегося совершить посадку на ходу поезда. В результате происшествия травмирован 66-летний мужчина. Он доставлен в травматологическое отделение ОКБ-4 Ишима», — сообщает Уральская транспортная прокуратура. Тюменской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка. Сотрудники ведомства дадут оценку, в том числе, соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В пресс-службу Тюменского региона СвЖД URA.RU направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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