В Тюменской области опаздывающий пассажир попал под поезд

Расследованием инцидента занялась Уральская транспортная прокуратура Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пассажир поезда Красноярск—Москва упал, пытаясь залезть в вагон на ходу. Инцидент произошел в Ишиме Тюменской области, сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Мужчина получил травмы.

«При отправлении пассажирского поезда №255 сообщением Красноярск—Москва со станции Ишим Свердловской железной дороги проводник вагона №7 сорвал стоп-кран для предотвращения травмирования пассажира, пытавшегося совершить посадку на ходу поезда. В результате происшествия травмирован 66-летний мужчина. Он доставлен в травматологическое отделение ОКБ-4 Ишима», — сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Тюменской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка. Сотрудники ведомства дадут оценку, в том числе, соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В пресс-службу Тюменского региона СвЖД URA.RU направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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