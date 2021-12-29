В ХМАО у матери, которую обвиняли в пьянстве, забрали шестерых детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У матери шестерых детей в поселке Луговской (Ханты-Мансийский район ХМАО) изъяли детей из-за условий, в которых жили дети. Четверо из них будут отправлены в центр помощи детям, а двое будут жить с отцом. Женщина сама написала заявление после беседы с органами опеки. Об этом URA.RU рассказала омбудсмен в ХМАО Людмила Низамова.

«На сегодняшний день четверо детей находятся в Ханты-Мансийске в окружной клинической больнице. Они проходят обследования для последующего помещения в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Двое детей находятся у биологического отца. Социальные работники за последний месяц 16 раз были в этой семье и отметили ухудшения. Дети оказались неухоженные и не получали должной заботы», — сказала Низамова. Она добавила, что в сентябре суд отклонил требование органов опеки о лишении матери родительских прав. Однако сейчас готовится новый пакет документов с требованием ограничить ее в правах родителя.

Меры были приняты после публикации в соцсетях одного из знакомых семьи. «В доме ни еды, ни воды, ни отопления! Пришел в ужас, когда узнал, что грудного ребенка они мыли средством для мытья посуды. У детей вся одежда грязная», — написал автор поста в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте».

Глава администрации Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин заверил, что в тот же день прошла проверка указанных фактов. Однако выяснилось, что опасности жизни детей нет. «Они не истощены, здоровы. Еда в доме есть, вода приносная. Работает отопление. Признаков алкогольного опьянения у матери не обнаружено», — сказал Минулин со ссылкой на вывод органов опеки. Несмотря на это, семья состоит в реестре семей, находящихся в социально-опасном положении.

Ранее мать этих детей обвиняли в пьянстве, в то время как дети были якобы предоставлены сами себе, плакали и оставались голодными. Тогда представитель властей ХМАО заверил, что семья получает меры социальной поддержки, продуктовые наборы, канцелярию и одежду.

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