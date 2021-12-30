Евро и доллар взлетели перед Новым годом

Курс евро на торгах 30 декабря достиг 85 рублей. Доллар также показывает резкий рост.
«Евро — максимум за месяц, 85 рублей», — передает РИА «Новости». Доллар также резко растет и пробил отметку в 75 рублей.
Трейдеры начали резко скупать валюту на фоне роста. Они опасаются, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена еще хуже повлияют на рубль.
Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган спрогнозировал ослабление рубля после Нового года. По его словам, на курс рубля будет влиять геополитика, а также действия инвесторов, трейдеров и регуляторов на зарубежных рынках. Из-за геополитики курс российской валюты может опуститься на несколько процентных пунктов.
Курс евро на торгах 30 декабря достиг 85 рублей. Доллар также показывает резкий рост. «Евро — максимум за месяц, 85 рублей», — передает РИА «Новости». Доллар также резко растет и пробил отметку в 75 рублей. Трейдеры начали резко скупать валюту на фоне роста. Они опасаются, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена еще хуже повлияют на рубль. Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган спрогнозировал ослабление рубля после Нового года. По его словам, на курс рубля будет влиять геополитика, а также действия инвесторов, трейдеров и регуляторов на зарубежных рынках. Из-за геополитики курс российской валюты может опуститься на несколько процентных пунктов.