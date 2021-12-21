Аналитик спрогнозировал ослабление рубля после Нового года

22 декабря 2021 в 07:38 Размер текста - 17 +

Курс рубля зависит от отношений России с другими странами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На курс рубля будет влиять геополитика, а также действия инвесторов, трейдеров и регуляторов на зарубежных рынках. Из-за геополитики курс российской валюты может опуститься на несколько процентных пунктов. Такое мнение высказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. «От действий и заявлений властей, а также от публикаций в ведущих мировых СМИ зависят поставки нефти и газа на мировой рынок и отношение рынка к российским активам. Любая новость, выходящая в США, в которой есть упоминание „России“ и „войны“, в состоянии опустить курс российской валюты на несколько процентных пунктов. Какие-либо производные от этих слов или намеки также могут легко откорректировать как фондовый российский рынок, так и курс рубля», — отметил Михаил Коган в беседе с изданием «Прайм». Пока можно не ждать повышения курса рубля из-за обострения взаимоотношений России и Запада. По его словам, действия инвесторов, трейдеров и регуляторов на зарубежных рынках работают на ослабление рубля, а не на укрепление. Коган прогнозирует, что в начале 2022 года курс рубля будет около 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков считает, что российская валюта в следующем году укрепится. По его мнению, курс доллара составит 70-77 рублей, а евро — 79-89 рублей. По его словам, в случае обострения геополитической обстановки и усиления санкций не исключены краткосрочные периоды с выходом курса за верхний уровень ценового диапазона. В сентябре—октябре 2021 года рубль сильнее всего укрепился к доллару среди валют развивающихся стран, передает «Ридус» со ссылкой на обзор финансовой стабильности Центробанка. На это повлияло повышение ключевой ставки и рост стоимости сырьевых товаров. В конце ноября курс доллара резко упал на фоне нефтяных котировок, сообщает Vse42.ru со ссылкой на данные Мосбиржи. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На курс рубля будет влиять геополитика, а также действия инвесторов, трейдеров и регуляторов на зарубежных рынках. Из-за геополитики курс российской валюты может опуститься на несколько процентных пунктов. Такое мнение высказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. «От действий и заявлений властей, а также от публикаций в ведущих мировых СМИ зависят поставки нефти и газа на мировой рынок и отношение рынка к российским активам. Любая новость, выходящая в США, в которой есть упоминание „России“ и „войны“, в состоянии опустить курс российской валюты на несколько процентных пунктов. Какие-либо производные от этих слов или намеки также могут легко откорректировать как фондовый российский рынок, так и курс рубля», — отметил Михаил Коган в беседе с изданием «Прайм». Пока можно не ждать повышения курса рубля из-за обострения взаимоотношений России и Запада. По его словам, действия инвесторов, трейдеров и регуляторов на зарубежных рынках работают на ослабление рубля, а не на укрепление. Коган прогнозирует, что в начале 2022 года курс рубля будет около 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков считает, что российская валюта в следующем году укрепится. По его мнению, курс доллара составит 70-77 рублей, а евро — 79-89 рублей. По его словам, в случае обострения геополитической обстановки и усиления санкций не исключены краткосрочные периоды с выходом курса за верхний уровень ценового диапазона. В сентябре—октябре 2021 года рубль сильнее всего укрепился к доллару среди валют развивающихся стран, передает «Ридус» со ссылкой на обзор финансовой стабильности Центробанка. На это повлияло повышение ключевой ставки и рост стоимости сырьевых товаров. В конце ноября курс доллара резко упал на фоне нефтяных котировок, сообщает Vse42.ru со ссылкой на данные Мосбиржи.