На Украине предложили санкции против строителей Крымского моста

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
К компаниям, принимающим участие в строительстве моста в Крыму, следует применить ограничительные меры, считает Шмыгаль Фото:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с инициативой ввести санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского (Керченского) моста. Соответствующее предложение было внесено в совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Денис Анатольевич Шмыгаль (докладывал — ред.) по применению персональных ограничительных и других мер (санкций) в отношении тех людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют, на наш взгляд, неправомерное судопроизводство против граждан нашей страны, к компаниям, которые непосредственно принимали участие, это не только представители российских компаний, это и представители иностранных компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста», — передает заявление секретаря СНБО Алексея Данилова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Крымский мост — проблема, которую украинские власти не в силах разрешить. Крымский мост помогает России доминировать в Черном море, считает Кулеба.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с инициативой ввести санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского (Керченского) моста. Соответствующее предложение было внесено в совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Денис Анатольевич Шмыгаль (докладывал — ред.) по применению персональных ограничительных и других мер (санкций) в отношении тех людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют, на наш взгляд, неправомерное судопроизводство против граждан нашей страны, к компаниям, которые непосредственно принимали участие, это не только представители российских компаний, это и представители иностранных компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста», — передает заявление секретаря СНБО Алексея Данилова РИА Новости. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Крымский мост — проблема, которую украинские власти не в силах разрешить. Крымский мост помогает России доминировать в Черном море, считает Кулеба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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