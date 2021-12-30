На Украине предложили санкции против строителей Крымского моста

30 декабря 2021 в 23:46 Размер текста - 17 +

К компаниям, принимающим участие в строительстве моста в Крыму, следует применить ограничительные меры, считает Шмыгаль Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с инициативой ввести санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского (Керченского) моста. Соответствующее предложение было внесено в совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Денис Анатольевич Шмыгаль (докладывал — ред.) по применению персональных ограничительных и других мер (санкций) в отношении тех людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют, на наш взгляд, неправомерное судопроизводство против граждан нашей страны, к компаниям, которые непосредственно принимали участие, это не только представители российских компаний, это и представители иностранных компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста», — передает заявление секретаря СНБО Алексея Данилова РИА Новости. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Крымский мост — проблема, которую украинские власти не в силах разрешить. Крымский мост помогает России доминировать в Черном море, считает Кулеба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с инициативой ввести санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского (Керченского) моста. Соответствующее предложение было внесено в совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Денис Анатольевич Шмыгаль (докладывал — ред.) по применению персональных ограничительных и других мер (санкций) в отношении тех людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют, на наш взгляд, неправомерное судопроизводство против граждан нашей страны, к компаниям, которые непосредственно принимали участие, это не только представители российских компаний, это и представители иностранных компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста», — передает заявление секретаря СНБО Алексея Данилова РИА Новости. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Крымский мост — проблема, которую украинские власти не в силах разрешить. Крымский мост помогает России доминировать в Черном море, считает Кулеба.