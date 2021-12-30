На Украине выделили миллиарды гривен на усиление границ с Россией

31 декабря 2021 в 05:47 Размер текста - 17 +

На Украине готовы потратить огромные суммы денег на укрепление страны с с несколькими странами Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua На Украине решили потратить 36,3 миллиард гривен (1,33 $ млрд) на финансирование усиления защиты границ страны, прежде всего с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу страны. «Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью», — такие данные приводит агентство. Информация получена в ответ на запрос агентства от администрации Госпогранслужбы. По плану украинских властей, в следующем году планируется построить 1676 км границы с Россией и 1084 км границы с Белоруссией. Также сообщается, что до 2024 года власти Украины хотят выстроить границу с Молдавией. По расчетам властей выделенные средства на обустройство границ окупится, так как благодаря строительству, будут уменьшены потери госбюджета от контрабанды до 150 миллиард гривен. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что в Киеве не наблюдают большого скопления российских войск на границе с Украиной. Однако он считает, что угроза вторжения войск РФ все еще существует. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине решили потратить 36,3 миллиард гривен (1,33 $ млрд) на финансирование усиления защиты границ страны, прежде всего с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу страны. «Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью», — такие данные приводит агентство. Информация получена в ответ на запрос агентства от администрации Госпогранслужбы. По плану украинских властей, в следующем году планируется построить 1676 км границы с Россией и 1084 км границы с Белоруссией. Также сообщается, что до 2024 года власти Украины хотят выстроить границу с Молдавией. По расчетам властей выделенные средства на обустройство границ окупится, так как благодаря строительству, будут уменьшены потери госбюджета от контрабанды до 150 миллиард гривен. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что в Киеве не наблюдают большого скопления российских войск на границе с Украиной. Однако он считает, что угроза вторжения войск РФ все еще существует.